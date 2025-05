Les exportations suisses plombées en avril par les Etats-Unis

Keystone-SDA

Les exportations, fer de lance de l'économie suisse, ont reculé en avril. Les échanges avec les Etats-Unis, qui ont instauré des droits de douane à l'entrée de leur territoire, ont accusé une baisse à deux chiffres.

(Keystone-ATS) En termes désaisonnalisés, les exportations ont chuté de 9,2% et les importations de 15,6%, selon le communiqué publié mardi par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Les envois à l’étranger ont toutefois continué d’évoluer à un haut niveau, totalisant 25,2 milliards de francs, par ailleurs le second plus élevé jamais enregistré.

Le mois dernier, « le recul à la sortie a entièrement résulté des produits chimiques et pharmaceutiques », a souligné le document. Par rapport à leur niveau record du mois précédent, leurs exportations ont flanché de 3,0 milliards de francs ou de 17,1%. Celles-ci ont principalement souffert de la chute des médicaments de 43,9%, soit -2,9 milliards de francs. A l’inverse, les livraisons à l’étranger de l’horlogerie ont pris l’ascenseur, en hausse de 16,0%, affichant un pic mensuel record à 2,6 milliards de francs.

La contraction marquée des importations a induit un nouvel excédent record de la balance commerciale à 6,3 milliards de francs.