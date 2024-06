Les fans de Lugano et de Servette ont convergé vers le Wankdorf

Keystone-SDA

2 minutes

(Keystone-ATS) Des milliers de supporters de Servette et du FC Lugano se sont rendus dimanche au stade du Wankdorf à Berne pour la finale de la Coupe de Suisse. L’événement s’est déroulé globalement dans le calme, mais trois personnes ont été blessées par des engins pyrotechniques.

La police a veillé à ce que les supporters des deux clubs ne se croisent pas avant le match. L’itinéraire des supporters servettiens conduisait de la gare de Berne au Wankdorf en passant par le pont de la Lorraine. Par un temps pluvieux, les Genevois se sont mis dans l’ambiance avec des chants, des fumigènes et des pétards, a constaté un journaliste de Keystone-ATS.

“J’ai vu jouer le Servette, j’ai vu jouer le Servette. Et maman ? Je suis tombé amoureux”, chantaient entre autres les fans. D’épais nuages de fumée flottaient dans l’air. La police a accompagné le cortège avec plusieurs véhicules d’intervention.

Les trains spéciaux en provenance du Tessin sont quant à eux arrivés dans la banlieue d’Ostermundigen. De là, la police a dirigé les supporters du FC Lugano vers le stade, situé à deux kilomètres.

Trois blessés

L’arrivée et le départ des supporters genevois et tessinois se sont déroulés en majorité de manière pacifique, a souligné la police cantonale bernoise dans un communiqué. Dans leur marche vers le stade, les fans des deux clubs ont toutefois allumé des fumigènes, des engins pyrotechniques et des pétards. Des tags et des autocollants ont également été constatés.

Avant le début du match, une personne qui ne participait pas à la marche des supporters du FC Lugano a été blessée par des engins pyrotechniques. L’homme a dû être admis à l’hôpital. Deux personnes ont par ailleurs été blessées par des engins pyrotechniques dans l’enceinte du stade même et ont dû recevoir des soins.

Sept personnes, dont quatre jeunes, ont été interpellées en raison de l’utilisation d’engins pyrotechniques et une autre pour vol, précise la police cantonale. Une enquête a été ouverte pour des tirs d’engins pyrotechniques et des dommages matériels.