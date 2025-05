Les festivités genevoises en amont de la compétition sont lancées

Keystone-SDA

Le compte à rebours a démarré: dans moins de 50 jours, Genève accueillera le Championnat d'Europe féminin de football. De nombreuses animations et des rendez-vous festifs sont prévus dans le canton pour faire rayonner le football féminin et vibrer la population pour cet événement sportif majeur.

(Keystone-ATS) Le premier des cinq matchs qui se joueront à Genève est fixé au 4 juillet. Mais avant le coup d’envoi officiel à la Praille, il y aura des défis, des performances sportives et artistiques et des ateliers en lien avec le foot, notamment au Jardin anglais, au Molard et aux Bastions. Tout est gratuit.

Le public pourra assister à une démonstration de foot freestyle menée par le triple champion suisse Marc Jonin. Cette séance sera suivie d’un atelier d’initiation pour apprendre les bases et quelques tricks spectaculaires. Il y aura aussi un challenge vidéo où chacun pourra entraîner sa ferveur de supporter.

Les mordus de foot pourront tester leurs connaissances sur ce sport et sur l’Euro féminin en particulier lors d’un quiz. Les communes ne sont pas en reste grâce à la tournée du bus WEURO Genève 2025. L’objectif est de créer une grande fête autour du football féminin.