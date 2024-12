Les mégots de cigarettes sur les places de jeux sont un risque

Keystone-SDA

Une centaine de mégots de cigarettes jonchent en moyenne le sol des places de jeu de Suisse, selon une enquête de l'organisation Stop2drop. Toxiques pour l'environnement, ils représentent aussi un danger pour les enfants.

1 minute

(Keystone-ATS) Stop2drop a analysé en septembre le sol de 170 places de jeu dans 22 cantons, dont tous les cantons romands. Ses bénévoles ont trouvé des mégots sur 98,5% d’entre elles, indique mardi l’organisation dans un communiqué. L’une d’entre elles comptait 686 mégots, ce qui illustre l’urgence d’agir, ajoute-t-elle.

En moyenne, 91 mégots de cigarettes jonchaient le sol de chaque aire de jeu en Suisse, contre 77 lors d’une première analyse menée en 2022.

« Fumer sur les places de jeux doit appartenir au passé », souligne le directeur de l’organisation, Markus Dick, en rappelant que les enfants « apprennent en imitant »: s’ils voient des adultes fumer sur les places de jeux, ils sont plus susceptibles de reproduire ce comportement à l’avenir.

Un mégot est « extrêmement dangereux » pour les jeunes enfants, avertit stop2drop: s’ils l’ingèrent, ils risquent une intoxication. De plus, le filtre est constitué d’un plastique « quasi-indégradable » et contient plus de 7000 produits chimiques qui polluent les sols et l’eau potable par l’effet de la pluie. Les substances toxiques d’un seul mégot peuvent contaminer jusqu’à 1000 litres d’eau.