Les nouvelles mises en circulation ont calé en mai

(Keystone-ATS) Le nombre de mises en circulation de véhicules routiers a fait du surplace au mois de mai en Suisse. Il a crû de manière minime de 0,1% sur un an.

En tout, 31’967 véhicules ont été mis en circulation sur les routes helvétiques le mois dernier, selon le communiqué de l’Office fédéral de la statistique (OFS) vendredi.

Une baisse de 2% a même été enregistrée pour les voitures de tourisme, le principal groupe de véhicules, à 21’034 unités. Les voitures à essence et électriques ont été boudées, les premières affichant un recul de 8% avec 6801 unités et les secondes une chute de 18% avec 3527 unités.

Les plus fortes progressions ont été enregistrées pour les voitures diesel (+12%) et hybride normal (+12%), recensant respectivement 2415 et 6517 véhicules. Les hybrides rechargeables ont aussi attiré (+6%), avec 1773 unités.

Les véhicules de transport de biens ont affiché une croissance de 8%, à 3090 unités, tirée par les véhicules légers (+9%). Le nombre de motocycles a aussi crû (+5%), à 6366 motos et autres deux-roues à moteur.

A l’inverse, le nombre de véhicules de transport de personnes (771) a reculé de 7%, celui des véhicules industriels a fondu de 8% à 442 unités quand celui des véhicules agricoles a plongé de 22% à 264 unités.