Les pharmacies jurassiennes viennent en aide aux victimes

Le canton du Jura renforce le dispositif de lutte contre la violence domestique. Dès à présent, le personnel des 21 pharmacies jurassiennes peut suivre une formation en ligne qui lui permettra d’avoir les clés pour identifier les victimes de violence domestique et les orienter vers le réseau existant.

(Keystone-ATS) Cette formation, développée dans le canton de Vaud, a été adaptée au canton du Jura par la déléguée à l’égalité entre femmes et hommes et la pharmacienne cantonale. Les victimes pourront ainsi trouver en pharmacie un accueil bienveillant et une orientation vers les prestations d’aide, a souligné lundi le canton.

Les derniers chiffres divulgués par la police cantonale jurassienne ont démontré une nouvelle hausse de la violence domestique. La formation est déjà dispensée dans d’autres cantons romands. Dans le Jura, la mise à disposition de cette formation a reçu un accueil favorable de la part de l’ensemble des pharmacies.