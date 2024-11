Les premières neiges provoquent des perturbations en Suisse

Keystone-SDA

Les premières chutes de neige ont provoqué jeudi d'importantes perturbations sur les routes de Suisse. Le réseau ferroviaire a également été touché à cause d'aiguillages temporairement bloqués par la neige et le froid. A Berne et Zurich, les bus étaient à l'arrêt.

4 minutes

(Keystone-ATS) Dans la région d’Yverdon (VD), un problème sur la ligne de contact suite aux intempéries a provoqué des suppressions de trains et des retards à partir du milieu de l’après-midi, a indiqué à Keystone-ATS un porte-parole des CFF. Dans la Broye (FR) et sur la ligne du pied du Jura également, le trafic ferroviaire était perturbé.

Dans l’ensemble du pays, les usagers des CFF devaient compter avec des retards pouvant aller jusqu’à une heure et des suppressions de trains par endroits, selon le porte-parole. La situation devait se stabiliser en cours de soirée avec la diminution des précipitations.

A Berne, les paquets de neige tombés dans l’après-midi ont surpris les habitants et de nombreuses rues étaient bloquées. Un camion s’est retrouvé en travers de la route aux alentours de la gare, a constaté Keystone-ATS.

Comme à Zurich, les bus de la capitale étaient à l’arrêt. Plus tard dans la soirée, Bernmobil a annoncé sur X suspendre « immédiatement le service sur l’ensemble du réseau de lignes ». Il n’y avait donc plus de trams non plus.

En soirée aussi, les transports publics bâlois ont annoncé qu’ils suspendaient également les transports publics en bus et en tram jusqu’à la fin de l’exploitation pour des raisons de sécurité.

Patience de mise aussi au volant

Les automobilistes ont aussi dû faire preuve de patience et rouler au pas sur de nombreux axes du réseau routier, notamment aux alentours d’Yverdon, de Fribourg et en Valais. A Neuchâtel, la neige a aussi provoqué le chaos sur les routes.

Sur l’axe du Gothard aussi les routes étaient recouvertes de neige dans les deux sens sur le tronçon entre le tunnel du Gothard et Biasca (TI), selon le TCS. Les chaînes sont recommandées. En direction du Tessin, l’autoroute a été fermée au trafic sur cet axe dans l’après-midi à cause d’un camion en travers de la chaussée.

Les chutes de neige ont également chahuté le trafic aérien. Si la neige n’a pas recouvert le tarmac de l’aéroport de Genève, des vols au départ et à l’arrivée de la cité de Calvin ont été annulés à cause de problèmes dans d’autres villes européennes, notamment à Paris, a indiqué un porte-parole de l’aéroport de Genève à Keystone-ATS. Certains passagers voyageant depuis Zurich ont aussi été confrontés à l’annulation de leur vol.

Vent violent sur une partie du Jura

Les chutes de neige devaient se poursuivre en soirée au-dessus de 1600 mètres, selon MétéoSuisse. Elles devaient être abondantes dans le Jura.

A des altitudes plus basses, notamment autour du Léman et sur le Plateau au sud de Bienne et Fribourg, les flocons devaient se transformer en pluie dans la soirée avant de nouveaux flocons dans la nuit. Un temps changeant est au menu de vendredi avec des éclaircies alternant avec quelques averses de neige isolées.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un vent fort à tempétueux devrait décoiffer le Jura, l’ouest du Plateau et les alpes valaisannes. MétéoSuisse a émis une alerte de degré 3 pour la quasi-totalité de la Suisse romande et de degré 4 pour une partie du Jura.

Saint-Gall en avance

La première neige mesurable tombe en moyenne dans la première quinzaine de décembre en plaine et dans les basses vallées alpines, a rappelé jeudi MeteoNews. A Saint-Gall, il peut en revanche déjà neiger en moyenne dès le 11 novembre et à Coire dès le 25 novembre.

A l’inverse, Genève et Lugano sont plutôt en retard, avec des premières chutes de neige arrivant en moyenne dans la deuxième quinzaine de décembre.