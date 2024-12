Les rebelles en Syrie lancent le processus de transfert du pouvoir

Keystone-SDA

Le chef islamiste des rebelles en Syrie, Abou Mohammad al-Jolani, a lancé lundi les discussions sur le transfert du pouvoir après avoir renversé le président Bachar al-Assad. L'Occident se montre prudent face à ces insurgés qui contrôlent la grande partie du pays.

(Keystone-ATS) Emporté dimanche après treize ans de guerre par une offensive spectaculaire de groupes rebelles dirigés par le groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham (HTS) de M. Jolani, le président Assad a fui le pays avec sa famille pour Moscou selon les agences russes.

Dès sa chute après 24 ans à la tête du pays, rebelles et civils ont foncé vers les prisons pour libérer les détenus, d’autres ont enchaîné les célébrations.

Au lendemain de son entrée à Damas, M. Jolani a discuté lundi avec l’ex-Premier ministre Mohammed al-Jalali pour « coordonner la transition du pouvoir », après que le Parlement et le parti Baas de M. Assad ont apporté leur soutien à la transition, selon un communiqué des rebelles.

Dans un communiqué séparé diffusé par la télévision d’Etat, dont le logo sur Telegram arbore désormais le drapeau des rebelles, un responsable de HTS, Mohammed Abdel Rahmane, a déclaré que « les forces de sécurité oeuvrent à sécuriser les bâtiments gouvernementaux et les installations publiques et privées, et mènent des patrouilles pour assurer la sécurité à Damas ».

Le groupe HTS, l’ex-branche syrienne d’Al-Qaïda, affirme avoir rompu avec le jihadisme, sans réellement convaincre les pays occidentaux, dont les Etats-Unis, qui le classent terroriste.

« Evaluer les actes »

Prenant acte de la fin d’un demi-siècle de règne sans partage du clan Assad, un tournant historique, de nombreux pays ont multiplié les appels à une transition sans violences.

Les Etats-Unis et des pays européens ont dit qu’ils jugeraient HTS sur ses actes, appelant notamment à un gouvernement « inclusif ».

« (…) Nous allons évaluer non seulement leurs mots, mais aussi leurs actes », a dit le président américain Joe Biden, en soulignant que certains des groupes rebelles avaient « des antécédents de terrorisme ».

Son chef de la diplomatie Antony Blinken a affirmé que les Etats-Unis étaient « déterminés » à ne pas laisser le groupe jihadiste Etat islamique se reconstituer en Syrie et appelé à tout faire pour « éviter une fragmentation » du pays.

A la demande de la Russie, qui maintient des bases militaires en Syrie, le Conseil de sécurité de l’ONU se réunit en urgence lundi à huis clos sur la situation dans ce pays.

De son côté, Israël qui a qualifié d' »historique » la chute de M. Assad, a mené plus de 100 frappes lundi contre des sites militaires en Syrie, dont un centre de recherches à Damas, avec l’objectif de détruire « les capacités militaires » du pouvoir déchu, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH).

Alors que le pouvoir syrien a été accusé par des ONG d’avoir arrêté des centaines de milliers de personnes, dont des dizaines de milliers tuées notamment sous la torture, une foule de proches de détenus se sont massés devant la prison tristement célèbre Saydnaya, près de Damas.

Invoquant l’existence de « cellules souterraines cachées », le groupe de secours des Casques blancs y a mené des fouilles, à l’aide « des spécialistes de l’abattage des murs et des équipes chargées d’ouvrir les portes en fer ».

« Où êtes vous? »

« Des détenus sont encore sous terre, la prison a trois ou quatre sous-sols », à l’accès verrouillé par des codes, affirme Aida Taha, 65 ans, qui s’y est rendue à la recherche de son frère, dont elle est sans nouvelles depuis 2012.

Des prisonniers libérés ont déferlé par vagues dans les rues de Damas, certains totalement désorientés, alors que des Syriens partagent sur les réseaux sociaux les photos de leurs proches détenus dans l’espoir d’obtenir des informations sur eux.

« Où êtes-vous, Maher et Abdel Aziz. S’il vous plaît revenez pour que ma joie soit complète », a écrit sur les réseaux sociaux Fadwa Mahmoud, dont le mari et le fils sont portés disparus.

Sur la place des Omeyyades à Damas c’est toujours la liesse, avec des tirs de joie nourris et des klaxons.

« C’est indescriptible, on ne pensait pas que ce cauchemar allait se terminer », s’enthousiasme Rim Ramadan, 49 ans, une fonctionnaire.

Seuls quelques commerces ont rouvert à Damas, où les institutions, écoles comprises, sont fermées. La Banque centrale a affirmé que l’argent des déposants était « en sécurité ».

Des réfugiés syriens affluent aussi du Liban et de Turquie, à la frontière syrienne.

Gel des procédures d’asile

Au moins 910 personnes, dont 138 civils, ont été tuées durant l’offensive rebelle éclair lancée le 27 novembre, selon l’OSDH.

Déclenchée en 2011 par la répression de manifestations prodémocratie, la guerre en Syrie a fait plus de 500’000 morts. Outre la Russie, la Turquie et les Etats-Unis, qui soutiennent les forces kurdes syriennes, maintiennent toujours des soldats au sol dans le nord de la Syrie.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, dont le pays soutient des groupes rebelles et accueille des millions de réfugiés syriens, a dit que la Turquie « n’a aucune visée sur les terres » syriennes.

Sitôt M. Assad renversé, le débat sur l’accueil des réfugiés syriens a ressurgi en Europe, plusieurs pays, dont l’Allemagne, la France et la Suisse, annonçant un gel des procédures de demandes d’asile pour les exilés syriens. Vienne a dit préparer leur expulsion.