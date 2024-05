Les recettes du groupe Ringier ont légèrement baissé en 2023

(Keystone-ATS) Le chiffre d’affaires de Ringier a légèrement reculé l’an dernier: il est passé de 932,6 à 918,9 millions de francs. Le groupe de presse présente toutefois un bénéfice opérationnel (EBITDA) amélioré pour 2023, à 105,5 millions, grâce à ses sociétés numériques surtout.

La marge EBITDA de Ringier a augmenté de 600’000 francs l’année dernière, a indiqué le groupe mardi lors de la présentation de ses résultats. En Suisse, il doit cette hausse principalement aux sites JobCloud, SMG Swiss Marketplace Group et Ticketcorner. A l’étranger, ses sites de recherche d’emploi en Hongrie et en Roumanie en sont les principaux contributeurs.

Face aux médias, le directeur général Marc Walder a qualifié le résultat annuel de “solide, mais pas brillant”. Les recettes de Ringier ont baissé en Suisse, de 643,3 millions de francs en 2022 à 617 millions en 2023. Ailleurs en Europe, elles ont crû de 280,1 millions à 293 millions de francs.

83% du bénéfice viennent du numérique

Les rentrées publicitaires du groupe ont atteint 88,6 millions de francs l’an dernier (94,7 millions en 2022). Les recettes de ses imprimeries ont nettement baissé, de 71,4 millions à 52,8 millions de francs.

La part numérique du bénéfice opérationnel du groupe qui édite notamment le Blick atteint désormais le niveau record de 83%. Elle était de 79% en 2022.

Investissements dans l’IA

Ringier a investi environ 100 millions de francs, l’an dernier, dans le développement numérique. L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) y occupe une part importante, tant pour les médias du groupe que pour ses autres secteurs d’activité.

Dans cette optique, l’entreprise a signé un partenariat de cinq ans avec la société d’IA et de numérisation de données Palantir. Pour Ringier, l’utilisation renforcée de l’IA constitue un grand avantage, selon son directeur général. Le groupe prévoit notamment un “chatbot” (dialogueur numérique) pour le site en ligne du Blick.

Premier bilan des pages payantes de Blick.ch

La version en ligne du journal de boulevard n’est plus entièrement gratuite depuis l’an dernier. Le site a enregistré 16’000 abonnés pour ses contenus payants au cours des six premiers mois. “Je suis plus que satisfait de ce chiffre”, a souligné Marc Walder.

En outre, le directeur général s’est réjoui particulièrement du fait que les pertes subies par les abonnements en version papier aient été surcompensées pour la première fois par les ventes d’abonnements en ligne.

Moins de titres dans quelques années

A l’avenir, le marché classique des médias poursuivra son bouleversement, prédit Marc Walder. “Dans cinq à dix ans, nous aurons probablement moins de marques de médias qu’aujourd’hui”, concède-t-il. Ringier continue cependant de croire aux médias, même s’il est devenu difficile de gagner de l’argent dans ce domaine, ajoute-t-il.

En rachetant toutes les parts de son ancienne joint-venture Ringier Axel Springer Suisse en novembre dernier, le groupe réunit désormais 4,6 millions d’utilisateurs au sein de Ringier Médias Suisse. Les magazines L’Illustré et PME Magazine font partie de cette unité d’entreprise. Au total, le groupe compte 6571 employés et détient 140 sociétés en Europe et dans quelques pays d’Afrique.