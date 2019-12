Un épais brouillard a envahi les ruelles du village autour du monastère. On distingue à peine les contours du couvent et des quelque 150 stands finement décorés du Marché qui s’étirent le long de la rue principale. D’innombrables boîtes à musique font résonner des airs de Noël dans l’air qui embaume les pâtisseries et le vin chaud. Au centre, la place du couvent s’orne d’un grand sapin et des lumières de la fête. Seul un bruit de marteau-piqueur trouble l’ambiance romantique.

Marché de Noël devant le couvent d’Einsiedeln Ester Unterfinger 23. décembre 2019 - 08:45 Le Marché de Noël d’Einsiedeln, en Suisse centrale, se tient avec l’imposante masse du couvent en toile de fond. C’est un des plus beaux du pays. Il reçoit 70'000 visiteurs par année. Mais en 2019, il n’a pu avoir lieu que grâce à une astuce des entreprises chargées de la réfection de la place. Un épais brouillard a envahi les ruelles du village autour du monastère. On distingue à peine les contours du couvent et des quelque 150 stands finement décorés du Marché qui s’étirent le long de la rue principale. D’innombrables boîtes à musique font résonner des airs de Noël dans l’air qui embaume les pâtisseries et le vin chaud. Au centre, la place du couvent s’orne d’un grand sapin et des lumières de la fête. Seul un bruit de marteau-piqueur trouble l’ambiance romantique. C’est que la place est actuellement en cours de réaménagement, ce qui a causé un conflit à propos du revêtement et a amené le canton à ordonner la suspension des travaux. On a donc doté la place d’un revêtement provisoire en gravier lié pour permettre au Marché de se tenir normalement. Premier lieu de pèlerinage en Suisse Monument imposant, le couvent d’Einsiedeln contemple la foule du haut de 1000 ans d’histoire. C’est le lieu de pèlerinage le plus fréquenté de Suisse. C’est aussi une station importante sur le chemin de Saint Jacques, un réseau de voies de pèlerinage à travers toute l’Europe, que parcourent plusieurs centaines de milliers de personnes chaque année.