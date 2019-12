Monumento imponente, o Mosteiro de EinsiedelnLink externo contempla a multidão do alto de seus 1000 anos de história. O mosteiro o lugar de peregrinação mais popular da Suíça. É também uma parada importante do Caminho de SantiagoLink externo , uma rede de rotas de peregrinação por toda a Europa, que é percorrida por várias centenas de milhares de pessoas todos os anos.

A feira de Natal do mosteiro de Einsiedeln Ester Unterfinger 23. Dezembro 2019 - 11:00 A feira de Natal em Einsiedeln é realizada tendo como pano de fundo o imponente mosteiro. É uma das mais belas do país. Recebe 70.000 visitantes por ano. Em 2019, no entanto, só foi possível mantê-la graças a um plano inteligente das empresas responsáveis pela reconstrução da praça. Um denso nevoeiro invadiu as ruas do vilarejo em volta do mosteiro. Dificilmente se consegue ver os contornos do mosteiro e as cerca de 150 barraquinhas da feira, que se estendem ao longo da rua principal. Inúmeras caixas de música ressoam no ar as músicas de Natal, sons que se misturam ao cheiro de pães de mel e do vinho quente. No centro, a praça do convento é adornada com uma grande árvore de Natal e as luzes de Natal. Só o som de uma britadeira perturba essa atmosfera romântica. É que a praça está sendo atualmente remodelada, o que provocou uma disputa sobre a pavimentação e levou o cantão a ordenar a suspensão das obras. A prefeitura cobriu temporariamente o local com cascalho para permitir que a tradicional feirinha funcione normalmente. Primeiro lugar de peregrinação na Suíça Monumento imponente, o Mosteiro de Einsiedeln contempla a multidão do alto de seus 1000 anos de história. O mosteiro o lugar de peregrinação mais popular da Suíça. É também uma parada importante do Caminho de Santiago, uma rede de rotas de peregrinação por toda a Europa, que é percorrida por várias centenas de milhares de pessoas todos os anos.