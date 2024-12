Les stations alpines couvertes d’or blanc pour Noël

Keystone-SDA

La neige est tombée jusqu'à basse altitude dimanche soir et dans la nuit, en particulier dans l'ouest du Plateau. De nombreux endroits se sont réveillés sous un manteau blanc. En montagne, les précipitations intenses des derniers jours réjouissent les skieurs.

3 minutes

(Keystone-ATS) La neige est arrivée sur la quasi-totalité du territoire Suisse. Elle est abondante dans les Alpes, a écrit MétéoSuisse sur le réseau social X. Depuis la nuit de vendredi à samedi, il est parfois tombé plus d’un mètre de neige dans les hautes Alpes, renchérit MeteoNews sur son site internet.

En conséquence, de nombreuses stations alpines étaient recouvertes d’un épais manteau neigeux. En Valais, il y avait notamment 180 cm de neige à Crans-Montana, 170 cm à Ovronnaz et 127 aux Portes du Soleil-Champéry, selon le bulletin d’enneigement de Suisse Tourisme. A Leysin et à Glacier 3000 au Diablerets (VD), la couche de neige était de 110 à 115 cm.

Outre-Sarine, elle atteignait 145 cm à Grindelwald (BE), 125 cm à Sedrun-Oberalp-Andermatt (GR/UR) et 140 cm à Elm (GL). En Suisse orientale, on mesurait encore un mètre de neige à Alt-St-Johann, dans le Toggenburg st-gallois.

Danger d’avalanche

En raison de ces importantes chutes de neige, le danger d’avalanche est très élevé, avertit l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (WSL). Il est considéré comme « fort » (degré 4 sur 5) dans tout le Valais, en Suisse centrale et dans une partie des Grisons, et « marqué » (degré 3 sur 5) dans le reste de l’arc alpin et une partie du Jura.

Les conditions pour les sports de neige en dehors des pistes sécurisées sont très critiques, ajoute le WSL en rappelant que des avalanches peuvent être déjà déclenchées par « un seul amateur de sports d’hiver ».

Les chutes de neige ont diminué lundi après-midi. Seules quelques averses de neige étaient encore attendues, avec ponctuellement un peu de neige fraîche, a indiqué Météosuisse à Keystone-ATS. Le long des Alpes et dans le Jura, les chutes de neige devaient se poursuivre jusqu’à mardi matin.

Tôle froissée

L’abondance d’or blanc n’a toutefois pas fait que des heureux. La ligne ferroviaire de l’Oberalp entre Andermatt (UR) et Dieni (GR) a été interrompue jusqu’à la fin du service en raison du mauvais temps, a annoncé le Matterhorn Gotthard Bahn (MGB). Le ferroutage a également été interrompu dans le tunnel de la Furka en raison du risque d’avalanche.

Dans la matinée, de nombreux accidents ont également été signalés. La police cantonale bernoise en a dénombré plusieurs dizaines, principalement des accidents individuels qui n’ont provoqué que de légers dégâts matériels. Personne n’a été blessé.