Les Vert-e-s suisses lancent leur initiative solaire

(Keystone-ATS) Les Vert-e-s ont lancé mardi à Berne leur “initiative sur le solaire”. Le texte prévoit que toute nouvelle construction ou rénovation soit systématiquement accompagnée d’une installation solaire.

Cette solution permettra de sortir de la dépendance à l’énergie fossile importée, notamment d’autocraties, et garantir l’abandon du nucléaire, a affirmé la présidente Lisa Mazzone devant la presse.

Pour le parti écologiste, la Suisse dispose de suffisamment de toits, façades et infrastructures appropriées pour couvrir son besoin actuel en électricité, voire plus, avec de l’énergie solaire. Or, aujourd’hui, elle n’exploite qu’un dixième de ce potentiel.

Selon les Vert-e-s, ce projet contribue significativement à la protection du climat et à la sécurité de l’approvisionnement. Il crée aussi des emplois et fournit de l’électricité propre et bon marché.

Le parti se voit conforté par le oui très clair à la loi sur l’électricité dimanche dans les urnes.