LGBTIQ+: un mois d’actions en Valais contre les discriminations

A l'occasion samedi de la Journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, le canton du Valais inaugure son premier mois "d'actions et de visibilité". Il se déroule parallèlement à la 4e campagne cantonale de sensibilisation contre les discriminations subies par les personnes LGBTIQ+.

(Keystone-ATS) Dans plusieurs pays et villes suisses, juin est désigné comme « le mois des fiertés » dans le but de rendre visibles les diversités d’orientation sexuelle et affective, d’identité et d’expression de genre et de caractéristiques de sexe, rappelle vendredi l’Etat du Valais dans un communiqué. « A travers différentes actions à destination de la population et des personnes concernées, cette période vise à promouvoir l’acceptation, l’égalité et le respect de toutes et tous. »

Pour la première fois, le Valais décline son propre programme qui se tiendra du 17 mai au 17 juin. Celui-ci s’articule autour de différents évènements tels que la diffusion de la finale de l’Eurovision à QueerVs à Sion et au ClubQueer de Martigny ou l’événement « Self Love – Self Test. Spin free – play safe », à Viège.

Personnalités à l’honneur

Instaurée en 2022, la campagne cantonale de sensibilisation contre les discriminations souhaite, cette année, donner de la visibilité aux personnes LGBTIQ+ valaisannes et à leurs vécus, dans un prolongement des visuels déployés en 2024. La population aura l’occasion de retrouver des publications qui mettent en avant des joueuses de football, un vigneron du Haut-Valais ou Frani ELLE, drag humoriste,

« Tant qu’il y aura des discriminations, le Canton se battra pour l’égalité et le respect », affirme le chef du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture, Mathias Reynard. « Chaque personne, avec ses différences, doit pouvoir se sentir bien dans notre canton. La campagne annuelle et ce mois d’actions et de visibilité sont là pour le rappeler. »

Quatre podcasts

Parallèlement, le projet « Le Valais en couleurs » initié en 2022 est réactivé sous la forme de cinq nouvelles capsules vidéos de portraits. En plus, le projet innove avec la création de quatre podcasts de discussion autour des masculinités, de l’engagement, de la foi et de l’amour dans une perspective basée sur les vécus de personnes LGBTIQ+ dans le canton.