Liaisons directes de Zurich à Florence et Livourne à partir de 2026

Keystone-SDA

Les CFF et Trenitalia proposeront dès 2026 des trains directs de Zurich à Florence et Livourne, et inversement. Les deux entreprises ferroviaires ont également présenté un nouveau train Eurocity qui circulera entre les deux pays.

(Keystone-ATS) De plus, une liaison supplémentaire sera introduite à partir de 2026 entre Zurich, Milan et Venise, est-il indiqué dans un communiqué des CFF.

Les deux entreprises ont prolongé vendredi leur collaboration de plusieurs années en signant un accord de coopération à la gare de Milan.

Le partenariat entre Trenitalia et les CFF a débuté en 2009 et est un succès, disent les CFF dans un communiqué. Les deux entreprises ferroviaires ont déjà transporté 30 millions de voyageurs entre l’Italie et la Suisse.