Loi martiale: ex-ministre de la Défense sud-coréen arrêté

Keystone-SDA

L'ex-ministre de la Défense sud-coréen Kim Yong-hyun a été arrêté pour son rôle dans la tentative d'imposition de la loi martiale qui a plongé son pays dans une semaine de chaos, ont rapporté dimanche des médias locaux.

(Keystone-ATS) Kim Yong-hyun avait déjà démissionné après l’éphémère état d’exception déclaré tard mardi à la surprise générale par le président Yoon Suk Yeol, qui a dû abroger la loi martiale six heures plus tard sous la pression du Parlement et de la rue.