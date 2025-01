Los Angeles: les feux les « plus dévastateurs » toujours indomptés

Keystone-SDA

Les flammes continuaient de ravager la ville de Los Angeles jeudi soir, enveloppée dans une épaisse fumée âcre. Les deux principaux incendies sont hors de contrôle dans la mégapole californienne, où des renforts militaires vont être déployés.

(Keystone-ATS) A l’ouest de la deuxième plus grande ville des Etats-Unis, le foyer qui dévore le quartier huppé de Pacific Palisades, aux villas de multimillionnaires et de célébrités, situé entre Malibu et Santa Monica, n’était toujours pas circonscrit dans l’après-midi.

Pas plus que celui qui a embrasé Altadena, où cinq personnes au moins ont trouvé la mort, même si sa propagation a été « considérablement arrêtée » au cours de la nuit précédente, ont précisé les pompiers.

« Il s’agit des incendies les plus étendus, dévastateurs de l’histoire de la Californie », a déclaré le président américain Joe Biden lors d’une réunion organisée à la Maison-Blanche avec des responsables intervenant dans la gestion de ces violents feux.

Militaires déployés

Quelque 400 renforts militaires sont annoncés pour lutter contre les incendies et devraient être sur place dans la soirée, ont indiqué les autorités locales jeudi.

« Nous mettons tout en oeuvre, y compris les renforts militaires, pour protéger les communautés dans les jours à venir », a déclaré le gouverneur de Californie, Gavin Newsom. Ces militaires doivent occuper des postes de contrôle et aider à la régulation de la circulation, a-t-il précisé.

Au milieu du chaos dans la ville en partie désertée, des pillages ont déjà conduit à l’arrestation de vingt personnes, selon la police. A Altadena, ville sinistrée, des habitants ont décidé de mettre en place des patrouilles pour protéger ce qui reste de leur quartier. Un couvre-feu a été décrété dans les zones évacuées de la ville côtière de Santa Monica.

« Altadena est dévastée », a constaté la parlementaire californienne Judy Chu sur une chaîne locale, lors d’une visite d’un centre où un millier d’habitants évacués ont trouvé refuge. « Ils sont désemparés ».

Quelque 180’000 personnes à travers la ville californienne sont encore concernées par un ordre d’évacuation et les conditions météorologiques, ultra sèches et venteuses, restent « critiques », bien que moins sévères, insistent prévisionnistes et autorités locales.

9000 bâtiments détruits

« Les vents conservent leur caractère historique. C’est absolument sans précédent », a alerté la maire de Los Angeles Karen Bass. Tout au long de la journée de jeudi et jusqu’à vendredi, un « développement significatif de feux reste probable », qu’il s’agisse d’incendies déjà en cours ou de nouveaux foyers, avertissent les services météorologiques.

Hollywood, antre de l’industrie du cinéma, menacée un temps par les flammes, peut, elle, respirer: l’incendie dans ses collines a été maîtrisé par les pompiers, selon les autorités locales. L’ordre d’évacuation a été levé jeudi matin.

Les flammes furieuses, qui ont progressé à la vitesse de l’éclair depuis mardi, attisées dans des conditions de sécheresse extrême par des rafales qui ont soufflé jusqu’à 160 km/h, ont détruit plus de 9000 bâtiments et font redouter d’autres morts.

Les Californiens ont été invités par les autorités à économiser l’eau, car trois réservoirs alimentant des bouches d’incendie ont été vidés par le combat contre les flammes rien qu’à Pacific Palisades.

Hollywood perturbé

« Plus de 7500 » soldats du feu, certains venus d’autres Etats américains, mènent le combat contre ces incendies.

Dans la ville du divertissement, les incendies perturbent l’industrie du cinéma: plusieurs tournages de films et séries ont été arrêtés, alors que le parc d’attractions Universal Studios Hollywood a été fermé. Les nominations aux Oscars ont été repoussées de deux jours, au 19 janvier.

Les vents de Santa Ana qui soufflent actuellement sont un classique des automnes et des hivers californiens. Mais ils ont atteint cette fannée une intensité jamais vue depuis 2011, selon les météorologistes.

Un cauchemar pour les pompiers: la Californie sort de deux années très pluvieuses qui ont fait naître une végétation luxuriante, désormais asséchée par un hiver anormalement sec.