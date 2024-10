Lourde chute des exportations horlogères en septembre

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Les exportations horlogères suisses ont dégringolé en septembre, affichant le plus grand recul mensuel de l’année. La Chine et Hong Kong ont été responsables des deux tiers de ce recul. Même la croissance en direction des Etats-Unis n’est plus aussi vigoureuse.

La branche a envoyé au cours du mois sous revue des garde-temps à l’étranger pour une valeur totale de 2,05 milliards de francs, soit une chute de 12,4% par rapport à septembre 2023.

Sur les neuf premiers mois de l’année, le secteur « a vu son chiffre d’affaires à l’exportation diminuer de 2,7% par rapport à » la même période l’an passé, totalisant 19,2 milliards de francs, a souligné la Fédération de l’industrie horlogère suisse (FH) dans un communiqué jeudi.

La faîtière reconnaît « une nette dégradation », alors qu’en août, les exportations avaient encore bondi de quasiment 7%. En juillet, elles avaient grappillé 1,6%.

Tant le nombre de pièces que la valeur ont fondu, respectivement de 21% et de presque 13%. Le résultat général a été très affecté par l’évolution des montres en acier, aussi bien en valeur (-19,0%) qu’en nombre de pièces (-21,1%). En volume, les catégories Autres matières et Autres métaux ont représenté un tiers de la baisse.

Tous les segments de prix se sont inscrits en recul. Les montres de moins de 500 francs (prix export) ont vu leur valeur exportée diminuer de 20,8% et celles de la gamme 500 à 3000 francs fondre de 33,0%.

Les envois des garde-temps de plus de 3000 francs, longtemps fers de lance de la croissance des envois, se sont contractés de 7,3% en valeur et de 11% en nombre de pièces par rapport à septembre 2023.

Moitié moins d’envois vers la Chine

« La majorité des marchés ont enregistré un recul significatif en septembre, alors que quelques débouchés se sont maintenus en hausse », a ajouté la FH. Parmi les baisses les plus conséquentes, le Royaume-Uni (-10,7%), Hong Kong (-34,6%), la Chine (-49,7%) et Singapour (-13,9%) ont généré à eux seuls plus de 80% du repli au niveau mondial.

La Corée du Sud (-19,8%), Taïwan (-29,8%) et la Thaïlande (-34,6%) ont aussi accusé des contractions importantes. Le continent asiatique (-22,6%) a ainsi présenté de loin le plus mauvais résultat mensuel, tandis que l’Europe (-3,4%) a connu une situation moins préoccupante, notamment grâce à l’Allemagne (+5,7%) et à l’Espagne (+5,3%).

Les Etats-Unis (+2,4%), toujours en croissance, ont encore renforcé leur place de premier débouché pour l’horlogerie suisse. Les envois en direction du pays à la bannière étoilée ont toutefois ralenti par rapport à août, où la progression atteignait 7,6%. Sur neuf mois, la destination affiche une hausse de presque 5% par rapport à 2023.

Les investisseurs eux voyaient les nouvelles du jour d’un mauvais oeil, sanctionnant les titres du biennois Swatch Group, à la tête d’Omega, Blancpain et Longines, et de Richemont, propriétaire de Panerai, Piaget et Baume & Mercier. Vers 10h, le premier perdait 1,1% à 168,00 francs et le second 0,7% à 125,85 francs, dans un SLI en retrait de 0,5%.