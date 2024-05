Luciano Benetton lâche la présidence du groupe familial

Keystone-SDA

3 minutes

(Keystone-ATS) Luciano Benetton, cofondateur de l’empire textile éponyme âgé de 89 ans, a annoncé samedi son intention de lâcher la présidence du groupe familial italien, après avoir accusé son directeur général Massimo Renon d’avoir plombé les comptes du groupe.

“J’ai fait confiance et j’ai eu tort. J’ai été trahi au sens propre du terme. Il y a quelques mois, j’ai compris que quelque chose n’allait pas et que l’image du groupe que la direction nous présentait lors des réunions du conseil d’administration n’était pas réelle”, a-t-il confié au journal Corriere della Sera.

“Avant de quitter le groupe, j’ai l’intention d’expliquer avec la transparence qui me caractérise ce qui s’est passé sans fuir ma responsabilité”, a-t-il assuré.

Selon Luciano Benetton, M. Renon a laissé “un trou de 100 millions d’euros” après quatre années passées à la tête de la célèbre marque de vêtements.

Lors d’un conseil d’administration, “la bombe a éclaté” quand est apparu “soudainement un trou budgétaire dramatique, un choc qui nous laisse sans voix”, commente M. Benetton.

“Nous avons perdu quatre ans et cela rend les choses plus difficiles, car nous n’avons pas de baguette magique”, relève-t-il. “Malheureusement, il y aura des sacrifices à faire”, prévient-il.

“Le maximum d’efforts sera fait pour retrouver l’énergie des temps meilleurs et redonner vie à cette marque qui représente tant pour notre famille et qui porte notre nom”, assure-t-il. Alessandro Benetton, 60 ans, fils de Luciano Benetton, avait pris en janvier 2022 les rênes de la holding familiale Edizione.

L’image de la richissime famille avait été ternie après la chute du pont de Gênes, géré par l’une de ses filiales, qui a fait 43 morts et braqué les projecteurs sur le mauvais état des infrastructures de transport en Italie.

Pour faire table rase, la famille Benetton a décidé en mars 2023 de changer le nom de son groupe autoroutier et aéroportuaire italien Atlantia, qui s’appelle désormais Mundys.

Créé en 1965 dans le nord-est de l’Italie par quatre frères et soeur, Benetton était connu initialement pour ses petits pulls doux en laine déclinés en de multiples couleurs.

Le succès des “United Colors of Benetton” était ensuite allé grandissant, jusqu’à devenir planétaire entre 1982 et 2000 avec les campagnes publicitaires choc du photographe Oliviero Toscani. Mais la marque a ensuite traversé des périodes plus difficiles.

Luciano Benetton avait repris en 2018 la tête de l’enseigne pour tenter de redresser l’entreprise, mais le recours à Massimo Renon comme directeur général n’a pas donné les résultats escomptés.

“J’avais quitté l’entreprise en 2012 alors qu’elle était en bonne santé, avec un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros et des bénéfices”, rappelle M. Benetton.