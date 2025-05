L’Union fribourgeoise du tourisme (UFT) fête ses 100 ans

Keystone-SDA

L’Union fribourgeoise du tourisme (UFT) célèbre 100 ans d’engagement en faveur du tourisme cantonal. Pour marquer le coup, une fête "originale" au cœur de la cité médiévale de Gruyères s'est déroulée jeudi en présence de plus de 400 invités.

1 minute

(Keystone-ATS) La journée festive a consisté avant tout en un hommage à toutes les personnes et organisations qui ont contribué « avec passion et esprit d’innovation » au développement et à la visibilité du tourisme fribourgeois, a indiqué l’UFT. Celui-ci est toujours ancré dans ses quatre axes stratégiques, précise le communiqué.

Ces derniers sont constitués par les montagnes, les lacs, la gastronomie et l’histoire. Les invités étaient issus notamment du monde du tourisme, de la politique, de l’économie, de la culture et du sport. Le président de l’UFT est Jean-Pierre Doutaz, ancien président du Grand Conseil et syndic de Gruyères.

Trois sportives fribourgeoises ont été présentées comme ambassadrices, active depuis mars pour 18 mois: Mathilde Gremaud, championne du monde de slopestyle à St-Moritz, Audrey Werro, 4e aux championnats du monde d’athlétisme en salle sur 800 mètres, et Alanis Siffert, vainqueure du challenge de Xiamen en triathlon.