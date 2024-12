Manifestation pour la candidate pro-européenne en Roumanie

Keystone-SDA

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées jeudi à Bucarest pour soutenir une candidate pro-européenne à quelques jours de l'élection présidentielle, craignant que leurs droits démocratiques ne soient menacés.

(Keystone-ATS) Environ 3000 personnes ont manifesté place de l’Université, dans la capitale, brandissant des drapeaux de l’Union européenne et scandant « Liberté » et « Europe ».

Au premier tour, le 24 novembre, l’outsider d’extrême droite Calin Georgescu, ancien admirateur du président russe Vladimir Poutine, a obtenu le plus grand nombre de voix, ce qui a suscité des craintes quant à l’avenir du pays, membre de l’UE et de l’Otan, et déclenché des manifestations.

M. Georgescu affrontera Elena Lasconi, cheffe du parti centriste et pro-UE USR, lors d’un second tour dimanche.

« Je crains que la démocratie ne disparaisse dans ce pays », a déclaré Liliana Rotaru, qui travaille dans le secteur bancaire. « Je fais confiance à mon peuple et j’espère qu’il choisira sagement et votera pour l’Union européenne et l’Otan », a ajouté le quinquagénaire. « C’est-à-dire pour Mme Lasconi ».

Réseaux manipulés

« Nous sommes pro-européens », a déclaré un autre manifestant, Radu Bourceanu, qui travaille dans les ressources humaines, estimant qu’il était difficile de prédire le résultat du vote de dimanche en raison d’une « manipulation » des médias sociaux.

Les autorités roumaines ont fait état d’une promotion « massive » sur les médias sociaux d’influenceurs manipulés et de cyberattaques lorsqu’elles ont déclassifié des documents détaillant les allégations contre M. Georgescu et la Russie.

« Je suis très inquiète et j’espère vraiment que la démocratie l’emportera et que l’influence russe ne prévaudra pas dans les élections roumaines », a déclaré Laura Boncu, 33 ans. « Je ne sais pas à quoi ressemblera notre avenir si le candidat pro-russe l’emporte », a-t-elle dit.

Critique à l’égard de l’UE et de l’Otan, M. Georgescu affirme ne pas vouloir quitter l’un ou l’autre, mais vouloir placer la Roumanie « sur la carte du monde ».