Marchés: rendre possible la vente d’alcool distillé à l’emporter

Keystone-SDA

Les vignerons et arboriculteurs vaudois pourront prendre des commandes et vendre à l'emporter des boissons alcoolisées distillées sur les marchés et lors de manifestations. Donnant suite à une motion PLR, le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil une modification de la loi sur les auberges et débits de boissons (LADB).

(Keystone-ATS) L’objectif est précisément de permettre aux municipalités d’autoriser les prises de commandes et la vente à l’emporter de tous types de boissons alcoolisées – tant fermentées que distillées – dans le cadre des autorisations de manifestations, de foires ou de marchés qu’elles délivrent, indique jeudi le gouvernement dans ses décisions hebdomadaires.

Jusqu’ici, Vaud était l’un des derniers cantons romands qui n’avait pas adapté sa législation à de telles possibilités. La députée libérale-radicale Laurence Cretegny avait donc déposé une motion pour rectifier le tir, arguant qu’il était par exemple possible de vendre de la damassine ou de l’absinthe sur d’autres marchés romands. Son texte avait été largement accepté en plénum en octobre dernier.

Actuellement, l’autorisation ne peut valoir que pour les boissons alcooliques fermentées, à savoir la bière, le cidre et le vin, ce qui exclut de cette possibilité les boissons alcooliques distillées. « Ce projet de modification de la loi vise ainsi à mettre en valeur la production locale et artisanale, à uniformiser la pratique en la matière entre les différents cantons et à éviter une distorsion de concurrence avec les autres commerces », argumente le Conseil d’Etat.

A noter que le principe de l’interdiction de la vente itinérante de boissons alcoolisées, lui, est maintenu. Ce changement de loi sera prochainement débattu au Parlement.