Mia et Noah étaient les prénoms les plus populaires l’an dernier

(Keystone-ATS) Mia et Noah arrivent en tête du classement des prénoms les plus populaires en Suisse en 2023, indique vendredi l’Office fédéral de la statistique (OFS). En Suisse romande, ce sont Emma et Noah qui occupent la première place.

Chez les garçons, Noah conserve le palmarès qu’il occupe depuis 2010 presque sans discontinuer, a indiqué l’OFS dans son classement annuel. Chez les filles, Mia reprend sa position de tête après avoir été détrônée par Emma en 2022.

Mais Emma reste en bonne place (2e), suivie par Sofia. Liam et Matteo sont les deux prénoms les plus souvent donnés aux garçons, après Noah.

Les prénoms Vera chez les filles et Kiyan chez les garçons sont ceux qui ont connu la plus forte progression en nombre de rangs, précise encore l’OFS. Ils en ont gagné respectivement 114 et 186 entre 2022 et 2023.

Les prénoms les plus populaires diffèrent selon la région linguistique. En Suisse romande, Noah devance Gabriel et Liam chez les garçons et Emma a plus de succès qu’Olivia et Alice chez les filles.