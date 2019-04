Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

L’art du photographe – en dehors du cadre Eduardo Simantob, Larissa M. Bieler, et Carlo Pisani (vidéos) 24. avril 2019 - 09:41 A la seconde où vous lisez ceci, des millions, voire des milliards de photos sont prises et publiées sur le web. Mais dans ce monde inondé d’images, le photographe suisse Michael von Graffenried continue à croire que le travail des professionnels est indispensable. A travers le Swiss Press Photo Awards, Michael von Graffenried souligne la valeur du photojournalisme. C’est à son initiative que ce prix annuel a vu le jour il y a près de 30 ans pour mettre en avant la puissance de l’image dans les reportages. Les lauréats 2019, annoncés lors d'une cérémonie de remise des prix à Berne le 24 avril, ont été choisis pour leurs différentes approches de la couverture d’une histoire, qu’il s’agisse d’un incendie en ville de Bâle, d’une société de Saint Nicolas ou de ce que cela fait d’être président de la Confédération suisse. Au journaliste de swissinfo.ch Eduardo Simantob, Michael von Graffenried explique ce qu’il faut pour avoir une image choisie comme photo de presse de l’année et comment les professionnels peuvent rester pertinents dans le monde actuel. Michael von Graffenried est né à Berne en 1957. Il attire l’attention du public tôt dans sa carrière avec le scandale provoqué par ses photos de politiciens dormant ou piquant du nez pendant les sessions du Parlement suisse. Dans les années 80, il élargit son champ d’action avec la publication de livres illustrés qui montrent une Suisse qu’en général on ne veut pas voir, comme Swiss Image. C’est l’époque de la scène ouverte de la drogue à Zurich. «Par-dessus tout, ce sont les gens qui m’intéressent». Il explique à la rédactrice en chef de swissinfo.ch Larissa M. Bieler comment cela l’a mené à son reportage photo nommé COCAINELOVE. Son travail le plus connu, il l’a réalisé sur plusieurs années, en Algérie. Pendant plus d’une décennie, il a documenté la guerre civile des années 1990, continuant à photographier après que tous les autres reporters étrangers étaient partis. Il a souvent cadré ses images de manière inhabituelle, en plaçant son appareil au niveau de la poitrine. Au sujet des lauréats des Awards de cette année, Michael von Graffenried explique qu’une partie de ce qui sépare le professionnel de l’amateur, c’est le dur travail que doit accomplir le photographe avant chaque cliché – qu’il s’agisse de braver une guerre ou une catastrophe naturelle ou de gagner la confiance de la personne que l’on va photographier. Il insiste aussi sur l’importance du contexte, qui transporte le spectateur vers une autre réalité en même temps qu’il défie ses croyances et ses perceptions. Les Swiss Press Photo Awards cette année, ce sont 18 lauréats, répartis en six catégories (actualité, vie quotidienne, histoires suisses, people, sports et monde).