Migrants incarcérés au Salvador: les alliés de Caracas condamnent

Le président vénézuélien a affirmé samedi que 324 migrants vénézuéliens avaient été expulsés par les Etats-Unis vers une prison salvadorienne, et non 238 comme l'affirment Washington et San Salvador.

(Keystone-ATS) Invoquant une loi de 1798 sur les ennemis étrangers, Washington a expulsé le 16 mars sans jugement vers le Salvador 238 Vénézuéliens, que le gouvernement américain accuse d’appartenir au gang vénézuélien Tren de Aragua.

Le président salvadorien Nayib Bukele avait indiqué le même jour que son pays avait reçu 238 Vénézuéliens, un chiffre corroboré par la presse américaine qui avait diffusé une liste de 238 noms.

Mais son homologue vénézuélien Nicolas Maduro affirme lui que 324 Vénézuéliens ont été expulsés, sans toutefois fournir de détails sur ses sources.

« Officiellement, aucune autorité ni des Etats-Unis ni du Salvador n’a envoyé de communication officielle reconnaissant qui a été enlevé », a-t-il déclaré, Caracas estimant que ces expulsions sont des « enlèvements ».

« Criminalisation » inacceptable

M. Maduro s’est exprimé à l’issue d’une réunion à Caracas des ministres des Affaires étrangères de l’Alliance Bolivarienne pour les peuples de notre Amérique (Alba), pays orientés à gauche et alliés de Caracas.

L’Alba n’a pas publié de déclaration officielle mais les ministres ont rejeté dans leurs interventions l’envoi de ces migrants au Cecot, la prison aménagée M. Bukele pour les gangsters de son pays.

« L’enlèvement sans processus légal, sans jugement, défense ni sanction d’un tribunal compétent, et l’envoi vers des pays tiers par les Etats-Unis de migrants vénézuéliens ou d’autres nationalités est un acte atroce et constitue un traitement cruel, inhumain et dégradant », a estimé le ministre des Affaires étrangères de Cuba, Bruno Rodríguez.

« La criminalisation des migrants (…) est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter », a ajouté son homologue bolivienne, Celinda Sosa Lunda. Celui du Nicaragua, Valdrack Jaentschke, a « exigé leur retour immédiat au Venezuela ».

Le gouvernement de Nicolas Maduro a engagé un cabinet d’avocats au Salvador pour obtenir la libération des détenus et leur rapatriement. Au Venezuela, de nombreux proches de ces individus ont affirmé qu’ils n’en faisaient pas partie.

Relations rompues en 2019

Au total, le Venezuela a récupéré 743 personnes expulsées des Etats-Unis, alors que 229 doivent arriver dimanche.

Le Venezuela et les Etats-Unis ont rompu leurs relations diplomatiques en 2019. Donald Trump ne reconnaît pas la réélection de Nicolas Maduro en 2024, alors que l’opposition crie à la fraude et revendique la victoire.

L’Alba a été créée en 2004 par les défunts dirigeants socialistes cubain Fidel Castro et vénézuélien Hugo Chavez. Elle compte dix membres: Cuba, le Venezuela, la Bolivie, le Nicaragua et six petits pays insulaires caribéens. Son influence a diminué après la mort en 2013 d’Hugo Chavez.

