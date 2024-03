MIH: deux expositions et un livre pour le jubilé des 50 ans

2 minutes

(Keystone-ATS) Le Musée international d’horlogerie (MIH) à La Chaux-de-Fonds (NE) propose en même temps l’exposition temporaire “Brut. 50 ans d’un écrin monumental” et une autre sur ses nouvelles acquisitions, à l’occasion du 50e anniversaire de l’inauguration du bâtiment. Un livre d’art, dédié à l’architecture du MIH, est aussi disponible.

Le musée “est vaste, immense, sobre mais caché en partie car il est souterrain. Comme il a 50 ans, une rénovation est nécessaire et l’étanchéité du toit sera refaite dans les deux prochaines années”, a déclaré mardi à Keystone-ATS Régis Huguenin-Dumittan, conservateur. Ce dernier a rappelé que le MIH draine un public international et sert de produit d’appel pour faire venir des touristes dans la région.

L’exposition, qui sera inaugurée vendredi, offre “une lecture inédite de ce monument brutaliste classé à l’inventaire des monuments et sites”, a indiqué le musée. Les travaux du bâtiment avaient commencé en 1972 et malgré une période de récession qui touchait l’industrie horlogère, le projet avait été mené à son terme.

L’exposition raconte la rencontre entre l’horlogerie, la muséologie et l’architecture. Elle met en scène l’état d’esprit dans lequel le MIH a vu le jour et “les choix audacieux proposés par ses architectes et muséographes pour servir d’écrin à la collection horlogère la plus significative au monde”, a précisé le musée. Unanimement salué par la presse à son inauguration, le MIH est lauréat du premier Prix Béton en 1977. Il reçoit le Prix Cembureau et est promu Musée européen de l’année en 1978.

280 nouvelles acquisitions

Au niveau des nouvelles acquisitions, le MIH a acheté ou reçu 280 pièces en 2023, qui “revêtent une importance significative pour l’histoire de l’horlogerie”, a précisé le musée.

Le Carillon, bulletin annuel du MIH, sort de presse vendredi en même temps que le début de l’exposition, avec une préface de l’architecte Bernard Tschumi. Une édition spéciale, qui rappelle le rôle des piliers fondateurs du musée, le complète.

Pour célébrer le 50e anniversaire, l’institution s’est aussi alliée avec le Collège musical pour proposer neuf concerts au sein de la monumentale salle Hans Erni. Un nouveau site internet, détaché de celui de la Ville, pour faciliter la navigation par le public et correspondre à son image institutionnelle, est prévu.