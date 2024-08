Moscou et les Occidentaux s’entendent sur un échange de prisonniers

Keystone-SDA

5 minutes

(Keystone-ATS) Le Kremlin et les Occidentaux se sont accordés sur un grand échange de prisonniers, rapportent jeudi des médias américains. Plusieurs Américains comme le journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich détenu en Russie depuis 2023, vont être libérés.

Cet accord, qui semble être l’un des plus importants depuis la Guerre froide, prévoit également la libération de l’ex-Marine Paul Whelan, selon CNN, tandis qu’ABC rapporte que d’autres pays occidentaux sont impliqués dans cet échange.

Il n’y a eu pour l’instant aucune confirmation de la part de responsables américains et le Kremlin s’est refusé plus tôt jeudi à tout commentaire. Depuis plusieurs jours, les spéculations allaient bon train sur un accord imminent, après que plusieurs prisonniers détenus en Russie ont disparu de leurs colonies pénitentiaires, un phénomène inhabituel.

Si cet échange de prisonniers a bien lieu, il serait le premier entre Moscou et les Occidentaux depuis la libération en décembre 2022 de la joueuse américaine de basket Brittney Griner détenue en Russie pour une affaire de stupéfiants contre celle du célèbre trafiquant d’armes russe Viktor Bout, emprisonné aux Etats-Unis.

Un précédent échange en 2010 avait vu la libération de 14 espions, dont les Russes Anna Chapman condamnée aux Etats-Unis et Sergueï Skripal, agent double emprisonné en Russie. De grands échanges impliquant autant de personnes n’avaient pas eu lieu depuis ceux des années 1985 et 1986, pendant les dernières années de la Guerre froide.

Journaliste américain

Les États-Unis ont fait pression sur Moscou pour obtenir la libération du journaliste du Wall Street Journal, Evan Gershkovich, condamné le 19 juillet en Russie à 16 ans de prison à l’issue d’un procès expéditif pour “espionnage”, une accusation jamais étayée.

Le journaliste, sa famille, ses proches ainsi que la Maison Blanche n’ont eu de cesse de dénoncer une affaire montée de toutes pièces. M. Gershkovich, 32 ans, avait été arrêté fin mars 2023, alors qu’il était en reportage à Ekaterinbourg (Oural). Après sa condamnation, le président américain Joe Biden avait assuré que les Etats-Unis continuaient d’oeuvrer “d’arrache-pied” pour obtenir sa libération.

Evan Gershkovich “a été pris pour cible par les autorités russes parce qu’il est journaliste et Américain”, avait alors dénoncé M. Biden. Washington a également travaillé en coulisses pour obtenir la libération d’un autre de ses ressortissants, l’ex-Marine Paul Whelan, âgé de 54 ans et qui a également les nationalités britannique, irlandaise et canadienne.

Ce dernier est emprisonné en Russie depuis décembre 2018 pour “espionnage”, des accusations qu’il rejette. Il figure parmi les personnes qui ont “disparu” récemment du système carcéral russe.

Avion

Un avion précédemment utilisé pour l’échange de Brittney Griner et Viktor Bout avait quitté jeudi matin Moscou pour l’enclave russe de Kaliningrad avant de repartir vers la Russie en fin de matinée, selon le service de suivi des vols Flightradar24.

Les opposants russes Ilia Iachine, Oleg Orlov et Vladimir Kara-Mourza devraient également être concernés par cet échange. Alors que des informations faisaient état d’un échange imminent, la mère d’Ilia Iachine, Tatiana Iachina, a affirmé jeudi matin à l’AFP que “rien n’est encore connu” pour certain.

L’épouse du dissident Oleg Orlov, Tatiana Kassatkina, a déclaré à l’AFP qu’elle attendait des nouvelles de l’échange. Deux collaboratrices de l’adversaire numéro un du Kremlin, Alexeï Navalny, mort en prison en février, Lilia Tchanycheva et Ksenia Fadeïeva, ne figurent également plus dans leur lieu de détention.

Les soutiens de l’artiste Alexandra Skotchilenko, condamnée à sept ans pour avoir remplacé des étiquettes de prix de supermarchés par des messages dénonçant l’offensive contre l’Ukraine, ont également déclaré qu’elle avait été transférée de sa prison de Saint-Pétersbourg.

Plusieurs Russes concernés

Kevin Lik, un jeune russo-allemand de 19 ans condamné pour “trahison”, a également été transféré de sa colonie pénitentiaire, a rapporté mardi le média indépendant SotaVision. Même situation pour le militant Daniil Krinari, condamné en avril à cinq ans de prison pour avoir “coopéré avec l’Ukraine”, selon l’ONG de défense des droits OVD-Info.

L’Allemand Rico Krieger, condamné à mort au Belarus après avoir été reconnu coupable de “terrorisme”, pourrait également faire l’objet d’un accord après avoir été gracié cette semaine par le président Alexandre Loukachenko. En échange, Moscou devrait se voir remis Vadim Krassikov, un agent russe présumé emprisonné en Allemagne pour l’assassinat d’un ex-commandant séparatiste tchétchène à Berlin en 2019.

Parmi les autres Russes potentiellement concernés, Alexander Vinnik, un informaticien accusé d’avoir dirigé BTC-e, une plateforme d’échange de cryptomonnaies qui aurait blanchi des milliards de dollars de revenus criminels.

Pourrait figurer également Vladislav Kliouchine, un entrepreneur offrant des services de surveillance des médias et réseaux sociaux, condamné aux Etats-Unis pour fraude. Ou encore Vadim Konochtchenok, accusé d’avoir fourni à la Russie des semi-conducteurs et munitions fabriqués aux Etats-Unis.