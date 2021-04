Au restaurant en camping-car

La restauration fait partie des secteurs d’activité les plus durement touchés par la crise sanitaire actuelle. Alors, désireux de sauver leurs établissements et leurs emplois, certains restaurateurs profitent de cette période morose pour développer des concepts toujours plus inventifs. Après la vente à emporter, la tendance est au service en camping-car.

Il est 17 heures aux Reussilles (canton de Berne) lorsque les premiers camping-cars arrivent sur le parking du restaurant La ClefLien externe. Comme d’autres depuis quelques semaines, ils ont réservé leur place et viennent de toute la Suisse pour déguster le menu proposé par Diego Albanese et son épouse, confortablement installés dans leurs véhicules.

«C’est génial!», nous dit ce Genevois, «on découvre des régions où on ne serait probablement jamais venu autrement». Pour ses voisins venus des bords du lac de Bienne (canton de Berne), la démarche se veut aussi solidaire: «On a l’impression de les aider un peu».

Venu d’Allemagne et de Belgique, le concept fait des émules en Suisse. À tel point que l’association «Au pays du camping-carLien externe», fondée lors du premier confinement, propose une plateforme spécialement dédiée à ce type de restauration. Les restaurants désireux de proposer ces prestations peuvent s’y annoncer et les clients y trouver des informations sur les possibilités d’accueil. Depuis son lancement en décembre 2020, plus de 100 établissements s’y sont inscrits, et la liste s’allonge chaque jour un peu plus.

L’organisation faîtière Gastro Jura bernois est plus dubitative quant au réel apport de cette action. Selon son directeur Roland Matti, «ça occupe le restaurateur, pour le moral c’est bon de faire quelque chose».

Le Conseil fédéral a autorisé les restaurants à rouvrir leurs terrasses depuis le 19 avril. Toutefois, les températures encore fraîches n’invitent pas à rester de longues heures assis à l’extérieur. Les deux offres pourraient donc se compléter. En outre, la restauration en camping-car s’adresse plutôt à des établissements situés à la campagne.