Comment la technologie transforme les aliments que nous mangeons

Changement climatique, guerres, épidémies: ces questions pressantes nous invitent à changer ce que nous mangeons et comment nous mangeons. En Suisse et ailleurs, de plus en plus de consommatrices et consommateurs se tournent vers une alimentation durable.

Ce contenu a été publié le 04 août 2022 - 15:00

Sara Ibrahim



Je m'occupe des questions liées à l'impact des nouvelles technologies sur notre société. Sommes-nous conscients de la révolution actuelle et de ses conséquences? Mon passe-temps favori: la libre pensée. Mon tic fréquent: poser trop de questions.

Des start-ups suisses utilisent la biotechnologie pour imiter le goût, l'apparence et la consistance de la viande, du fromage et d'autres produits animaux.