Genève abrite une société civile cosmopolite et créative

Kantarama Gahigiri, Rwanda, bains des paquis, Cinéma. Elle exploite le métissage pour filmer toute la sensibilité du monde, en toile de fond des questions liées à l'immigration et à l'intégration. Aurélien Bergot

Arturo Corrales, San Salvador, scene ella fitzgerald, Musique expérimentale. Enthousiaste, possédé par le quatrième art, arturo aime surtout explorer de nouvelles pistes, loin de formules musicales trop strictes pour son imagination. Aurélien Bergot

Delia Mamon, Ouzbekstan, parc de la perle du lac, horticultrice de la paix par l'éducation. Pour Mamon "une éducation de qualité doit inspirer les élèves à prévenir eux- mêmes la violence et les conflicts". Aurélien Bergot

Carlos Machava, Mozambique, place des nations, danse traditionnelle et afro-jazz. Avec sa joie de vivre et son large sourire, Machava dépasse ses frontiéres et partage des scénes avec des artistes internationaux en s'inspirant à la base des mouvements improvisés des danses africaines. Aurélien Bergot

Andrey Selian, Arménie, parc de la perle du lac, chantre de la liberté durable. Pour Selian, "l'aide au développement ne devrait pas créer dans les pays pauvres une dépendance à un soutien financier, mais elle devrait développer sur le terrain, les outils nécessaires à ce que chacun tienne son avenir dans ses mains". Aurélien Bergot

Basseer Jeeawody, Ile Maurice, bel-air, Santé émotionnelle. Médecin de monde qui a voué sa vie pour réconcilier l'humanité tant avec ses errements qu'avec son extraordinaire potentiel, et pour réduire les fractures et apaiser les cicatrices, en s'appuyant dans la réalisation de sa vision sur Genève et sa réputation internationale. Aurélien Bergot

Celine van Till, Suisse, parc des bastions, Athlétisme. Quand la détermination transforme l'handicap à un combat au quotidien pour une résurrection, un parcours couronné en 2018 par la Ville de Genève qui lui remet la Médaille "Genéve Reconnaissante" , décernée aux personnes qui ont contribué au rayonnement de la ville. Aurélien Bergot

Marc Berrebi, Tunisie, mamco, Technologie et arts contemporains. Comme dans le monde entrepreneurial, ce talentueux préfère les projets artistiques susceptibles d'apporter un changement sociétal, de bousculer l'ordre établi et de provoquer une réflexion profonde. Aurélien Bergot

Yusra Suedi, Tanzanie, Uni dufour, Modéle des Nations Unies. Dans Genève internationale, cet écosystème si particulier et riche à la fois, cette conférenciere a compris qu'on peut - à travers le droit international public qu'elle enseigne à l'université - apporter une vision globale pour rendre le monde meilleur. Aurélien Bergot

Lola Nashashibi Grace, Etats- Unis, foyer ribot, Education. Avec sa fondation "Middle East Children's Institute", Lola est devenue porteuse d'espoir pour tous les enfants vivant dans des zones de conflit ou de grande pauvreté. Poue elle, "il est possible à un enfant de tout perdre, mais pas son éducation ou ses valeurs". Aurélien Bergot

Nhat Vuong, Vietnam, Plage des eaux-vives, Coopération au développement. Suite à une visite dans son pays d'origine, Vuomg s'est trouvé confronté aux tragédies de la pauvreté, de la privation et de la violation des droits des enfants à l'éducation et à une vie décente, ce qui l'a poussé à lancer des projets humanitaires et à proposer de l'aide aux réfugiés. Aurélien Bergot

Masako Hayashi, Tokyo, Genève, Cathédrale Saint-Pierre, chant. Même si Masako plonge de fortes racines dans l'empire du soleil levant, elle a choisi depuis de nombreuses années Genève et sa région. Aujourd'hui, elle se produit régulièrement en Europe et elle décroche des contrats et enflamme les spectateurs sur des rythmes variés. Aurélien Bergot

Vladimir Ippolitov, Russie, Danse, Geneva dance Event. Pour ce danseur et chorégraphe russophone qui maîtrise les techniques du ballet, des duos ou des danses folkloriques, formé dans plusieurs écoles d'art renommées, "Genève représente un lieu multiculturel unique dans son genre qui facilite tout". Aurélien Bergot

Rocio Restrepo, Colombie, Point de la jonction, Entrepreneuriat social. Rocio a appris de son vécu à Genève que "l'administration suisse est intelligente lorsqu'il s'agit de la gestion des ressources financières, mais elle est moins attentive aux compétences venant de l'étranger". Aurélien Bergot

Petr Bouska, Tcheque, Parc baud-bovy, Vivre ensemble. L'idée de "réunir l'humanité du nouveau millénaire en mettant en lumière ses points de convergence et en luttant contre la polarisation de nos sociétés". Aurélien Bergot

Anki Sjoberg, Suède, Passerelle du bois de la bâtie, droits de l'homme. Anki engage une lutte sans faille pour que "chaque individu puisse vivre son intégrité sans aucune discrimination" et pour que "les conventions internationales s'appliquent dans toutes les régions du monde". Aurélien Bergot

Si la ville de Genève, et la Genève internationale en particulier, est célébre parce qu'elle abrite le siége européen des Nations Unies, les agences et organisations internationales qui gravitent autour d'elle, elle est néaumoins le foyer d'un très large réseau d'organisations des sociétés civiles locales et internationales.

Ce contenu a été publié le 12 janvier 2021 - 11:14

Abdelhafidh Abdeleli Abdelhafidh a commencé le travail chez swissinfo.ch en 2008. Au cours de ces longues années, il a réalisé des articles et des reportages sur divers sujets liés à la vie en Suisse, notamment les questions d'immigration et d'asile, l'éducation à différents niveaux, le tourisme et l'islam en Suisse. En savoir plus sur l’auteur.e | Rédaction en langue arabe Ester Unterfinger Formation de rédactrice photo au MAZ, l’École suisse de journalisme et de photoreportage de Lucerne. À partir de 2000, elle a travaillé en freelance et comme rédactrice photo pour différents médias. Depuis 2014 pour swissinfo.ch. En savoir plus sur l’auteur.e | Multimedia Aurélien Bergot (photo)

Pour saluer la créativité des ces organisations et mettre en évidence la singularité de leurs visions pour créer un avenir meilleur pour l'humanité à l'aube du nouveau millénaire et ses projets innovants sur le terrain, , l'auteur et blogueur suisse Zahi Haddad à choisi de publier avant la fin de l'année 2020 un livre intitulé "126 battements de coeur pour Genève internationale" dans lequel il a tenté de donner un visage à chacune de ces organisations en offrant un espace à une personnalité fondatrice pour qu'elle présente sa vision du monde du demain, les objectifs de son association et les moyens pour atteindre ses objectifs.

A travers les pages de ce livre, le lecteur découvre la vitalité, l'originalité et l'efficacité de ces organisations non gouvernementales compte tenu de l'aspect attachant de leurs visions, de leur approches intelligentes et de leurs démarches pragmatiques.

Cette collection de photos prises par le photojournaliste genevois Aurelian Bergot, préparée par Ester Unterfinger et commentée par le journaliste Abdelhafidh Abdeleli sur la base du livre de l'auteur Zahi Haddad vous permet d'avoir une idée claire sur la diversité et la richesse de cette société civile genevoise.