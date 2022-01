L’art de communiquer depuis la Genève internationale

Joan Okitoi-Heisig a grandi au Kenya puis a vécu en Allemagne avant de s’installer à Genève. Elle y aide les acteurs et actrices du développement international à mieux se faire connaître.

Ce contenu a été publié le 18 janvier 2022 - 09:00

Katharina Wecker

Autre langue: 1 English (en) Geneva Internationals: Improving storytelling in international development (original)

Joan Okitoi-Heisig est une consultante en communication indépendante. Elle aide les grandes organisations internationales et les petites ONG à promouvoir leur travail auprès du grand public. Ce qui la motive, c’est d’amplifier la voix des communautés locales pour qu’elles puissent être entendues à l’échelle mondiale. Lorsqu’elle écrit et édite, elle n’hésite pas à poser des questions délicates, par exemple sur les manquements en matière de communication au sein de la communauté du développement international.

Deuxième plus grande ville de Suisse, Genève compte environ 750 organisations non gouvernementales (ONG) et 177 missions diplomatiques. Elle accueille des organisations internationales telles que le siège européen de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Plus de 32’000 personnes venues du monde entier travaillent dans ces organisations. Dans notre rubrique «Genève internationaleLien externe», nous brossons le portrait de certaines d'entre elles.