L’intelligence artificielle pour s’attaquer aux problèmes concrets du monde

Mohanty Sharada est spécialiste en intelligence artificielle (IA). Si bon nombre de ses amis sont partis travailler dans la Silicon Valley, lui a préféré lancer sa start-up à Genève.

Ce contenu a été publié le 07 janvier 2022 - 11:45

Katharina Wecker

Mohanty Sharada est directeur et cofondateur d’AIcrowd, une start-up qui met en lien des chercheurs en IA du monde entier pour leur permettre de collaborer sur des problèmes concrets. Par exemple, comment utiliser l’IA pour aider les médecins à mieux diagnostiquer la maladie d’Alzheimer?

Selon lui, Genève est une ville stratégique pour AIcrowd car de nombreuses organisations internationales qui s’attaquent aux problèmes de ce monde s’y trouvent. Certains de ces problèmes, estime-t-il, peuvent être résolus grâce à l’IA.

La deuxième plus grande ville de Suisse compte environ 750 organisations non gouvernementales (ONG) et 177 missions diplomatiques et accueille des organisations internationales telles que le siège européen de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Plus de 32’000 personnes venues du monde entier travaillent dans ces organisations. Dans notre rubrique «Genève internationaleLien externe», nous brossons le portrait de certaines d'entre elles.