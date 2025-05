Négociations difficiles mais utiles avec les Etats-Unis, dit l’Iran

L'Iran a annoncé avoir conclu une quatrième session de négociations "difficiles mais utiles" avec les Etats-Unis, à l'issue de pourparlers dimanche à Oman.

(Keystone-ATS) « Le quatrième cycle de négociations indirectes entre l’Iran et les Etats-Unis est terminé. Des discussions difficiles mais utiles pour mieux comprendre les positions des uns et des autres et pour trouver des moyens raisonnables et réalistes pour surmonter les divergences », a indiqué sur X le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaeil Baqaei.

Les Etats-Unis « sont encouragés par les résultats » du quatrième cycle de discussions avec l’Iran sur le programme nucléaire de Téhéran, a affirmé dimanche un haut responsable américain sous le couvert de l’anonymat.