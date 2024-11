Naufrage en mer Rouge: les deux Suisse retrouvés vivants

Keystone-SDA

Le deuxième Suisse porté disparu depuis lundi suite à l'accident de bateau à Marsa Alam en Egypte a pu être sauvé mardi, confirme le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Un premier ressortissant helvétique avait déjà été retrouvé indemne la veille.

2 minutes

(Keystone-ATS) La représentation suisse au Caire est en contact avec les autorités compétentes et les proches, ajoute le DFAE. Celle-ci leur apporte son soutien dans le cadre de la protection consulaire. Pour des raisons de protection des données et de la personnalité, aucune autre information ne peut être communiquée.

Parmi cinq rescapés sauvés mardi, figurent, outre le Suisse, deux Belges, un Finlandais et un Egyptien, a indiqué le gouverneur de la Mer Rouge, Amr Hanafi, portant le nombre total des survivants à 33.

Les secouristes égyptiens ont par ailleurs récupéré quatre corps sans vie mardi, qui n’ont pas encore été identifiés. Au total, sept personnes sont toujours portées disparues.

Selon une source gouvernementale proche des opérations de sauvetage, les cinq survivants et les quatre corps ont été retrouvés mardi matin à l’intérieur du bateau, qui avait été renversé sur le côté par une vague violente au milieu de la nuit sans couler complètement. Les survivants « ont été retrouvés dans une pièce qui ne s’était pas remplie d’eau », a-t-elle déclaré à l’AFP sous couvert de l’anonymat.

Le groupe avait passé au moins 24 heures dans le navire renversé après que les autorités eurent reçu les premiers signaux de détresse à 05h30 (04h30 heure suisse) lundi.

Poursuite des opérations

« Les opérations de sauvetage se poursuivent aujourd’hui, avec le soutien d’un hélicoptère militaire et d’une frégate ainsi que de plusieurs plongeurs », a dit M. Hanafi à l’AFP.

Le bateau transportait 31 touristes de différentes nationalités ainsi que 13 membres d’équipage, lorsqu’il a été frappé par une grande vague tôt lundi qui l’a fait chavirer près de Marsa Alam, dans le sud-est de l’Egypte.

Des secouristes de l’armée et un bateau touristique de passage ont repêché 28 personnes lundi. Selon une source hospitalière à Marsa Alam, six touristes et trois Egyptiens ont été admis avec des blessures légères et sont sortis de l’hôpital lundi.