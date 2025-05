Neuchâtel: nouvel appel à projets pour favoriser le vivre ensemble

Keystone-SDA

Le canton de Neuchâtel a lancé un nouvel appel à projets pour favoriser le vivre ensemble, en lien avec le Plan climat. Les associations soutenues devront proposer des actions qui encouragent la solidarité, créent du lien social et renforcent la collaboration de proximité pour faire face aux enjeux climatiques.

(Keystone-ATS) Le dépôt des demandes de financement doit intervenir d’ici à fin juillet. En 2024, parmi 46 dossiers déposés, 20 actions ont été soutenues avec un montant global de 102’000 francs, a indiqué lundi le canton.

Financé par le Plan climat neuchâtelois, le programme « vivre ensemble », soutient des projets qui favorisent la résilience sociale face aux enjeux climatiques. Il a été lancé en 2024 pour une période allant jusqu’à fin 2027 et doté d’une enveloppe financière globale de 400’000 francs.

En parallèle, les partenaires du programme ont mené ensemble des réflexions pour identifier les principaux besoins et esquisser des pistes qui permettraient de pérenniser le réseau, créé dans ce cadre. Des mesures se dessinent comme créer une plateforme informatique d’information et d’échange pour visibiliser et fédérer les différents acteurs ou organiser un événement fédérateur autour d’une transition sociale et solidaire.