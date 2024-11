Neuchâtel se dote d’un centre de médecine des violences

Keystone-SDA

Le canton de Neuchâtel a ouvert lundi un nouveau centre de médecine des violences (CNMV) sur le site de Pourtalès à Neuchâtel. Cette nouvelle structure offre une consultation gratuite aux victimes et améliore la prise en charge médico-légale.

(Keystone-ATS) « Lors de violences, il est souvent difficile aux victimes de constituer les preuves nécessaires. Le centre permettra une avancée significative », a déclaré Florence Nater, conseillère d’Etat en charge de la cohésion sociale.

Le CNMV va « mieux correspondre à certaines victimes, non prises en charge actuellement », a expliqué Simon Baechler, chef de la police judiciaire neuchâteloise. La victime va piloter sa procédure et décider si elle veut utiliser ou non utiliser son constat médico-légal dans un dépôt de plainte.

« Toutefois, ce document reste fondamental pour la justice car souvent un certificat médical n’est pas exploitable », a ajouté Marc Rémy, procureur. Le centre, qui a établi un partenariat avec l’Institut de médecine légale de Berne, va comporter quatre infirmières forensiques.