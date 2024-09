Norvège: un aigle attaque un bébé avant d’être abattu

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Un aigle royal a attaqué dimanche une petite fille de 20 mois dans le centre de la Norvège. Cette attaque a obligé la mère et un voisin à combattre le rapace, finalement tué par un garde-chasse, ont rapporté les médias norvégiens.

La fillette jouait dans la ferme familiale de Trondelag lorsque l’aigle a plongé sur elle. Elle a dû recevoir des points de suture à l’arrière de la tête et son visage a été griffé par les serres du rapace, a raconté son père à la chaîne publique NRK.

“L’aigle a surgi de nulle part et a attrapé notre plus jeune fille”, a raconté le père. “Sa mère s’est précipitée et a saisi l’aigle, mais elle a dû se battre pour le faire lâcher prise. Un voisin a également dû l’aider”, a-t-il ajouté.

Le garde-chasse Per Kare Vinterdal, qui a tué l’aigle, a déclaré à NRK que l’aigle avait traité la fillette comme “une proie”. Il a précisé que la mère et le voisin muni d’un bâton avaient réussi à éloigner l’animal de la petite fille, “mais qu’il revenait sans cesse”.