Les urgences de Mulhouse (Haut-Rhin) sont confrontées à un départ massif de ses médecins. Elles vont avoir un nouveau chef de service à partir de novembre, a annoncé le groupement hospitalier régional Mulhouse Sud-Alsace (GHRMSA), mais le service en crise manque toujours de praticiens.

"À compter du mois de novembre 2019, le Docteur Marc Noizet rejoindra le GHR Mulhouse Sud-Alsace pour prendre la responsabilité de chef de service des urgences et du SAMU 68 du GHR Mulhouse Sud-Alsace", a indiqué le groupement hospitalier dans un communiqué.

Les urgences de l'hôpital Émile-Muller ne fonctionnent plus depuis début octobre qu'avec sept médecins titulaires, contre plus d'une vingtaine avant l'été. Elles n'ont que des responsables intérimaires depuis des semaines.

Généralistes à la retraite

Pour maintenir le service ouvert, il est fait appel à des médecins d'autres services, des généralistes à la retraite ou des médecins de la réserve nationale. L'actuel président de la région Grand-Est, Jean Rottner, ancien chef de service de cet hôpital, est également venu plusieurs fois en renfort.

En grève depuis des mois comme des centaines d'autres services d'urgence en France, les urgences de l'hôpital de Mulhouse ont fait face à de nombreux départs de médecins, épuisés par les conditions de travail et des problèmes d'organisation. Depuis début octobre, la quinzaine d'internes du service est également en arrêt maladie.

Devant la pénurie de médecins, les urgences d'Altkirch, plus petites et appartenant également au même groupement hospitalier, ont été fermées temporairement à plusieurs reprises en septembre et début octobre.

