Nouveau jalon pour la ligne directe Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds

Keystone-SDA

Le tracé en tunnel de la ligne directe Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds sera creusé avec un seul front d’attaque depuis Neuchâtel pour des questions environnementales, sécuritaires et financières. La mise en exploitation est planifiée désormais pour 2041, au lieu de 2038.

(Keystone-ATS) Le choix a été annoncé vendredi à Cernier (NE) par les porteurs du projet à plus de 1,3 milliard de francs que sont le canton de Neuchâtel, l’Office fédéral des transports et les CFF. La ligne ferroviaire vise à diviser par deux le temps de parcours entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, à 15 minutes contre 28.

Le projet propose de plus d’introduire une cadence au quart d’heure des trains entre Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle. Il permettra de doubler la part modale des transports publics dans le canton.

Le Conseil d’Etat a souligné l’importance que revêt à ses yeux la ligne, tant pour la mobilité dans l’Arc jurassien que pour le trafic ferroviaire est-ouest. Le rappel tombe suite au lancement par le Conseil fédéral des évaluations dans le cadre de sa stratégie Transports’45.