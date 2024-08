Nouveau record annuel de température à Biasca (TI)

Keystone-SDA

2 minutes

(Keystone-ATS) Un nouveau record de température annuelle pour la Suisse a été enregistré dimanche après-midi à Biasca (TI). Le thermomètre y est monté à 36,3 degrés. La vague de chaleur a désormais franchi les Alpes, avec la barre des 30 degrés dépassée au nord aussi.

La Confédération a émis une alerte à la chaleur de niveau 3 sur 5, soit un danger marqué, de dimanche midi à mardi soir pour les régions de Bâle, de la vallée du Rhin, du bassin lémanique et du Valais. Dès la mi-journée dimanche, MétéoSuisse a mesuré 32,5 degrés à Sion, 32,1 degrés à Genève ou 32,2 à Bâle-Binningen.

“Danger marqué” signifie que la température moyenne journalière est de 25 degrés ou plus pendant au moins trois jours consécutifs. A partir de ce niveau de danger, MétéoSuisse parle de canicule.

La nuit, la température ne se rafraîchira que jusqu’à 22 degrés, voire 18. Dans les zones urbaines, les températures minimales nocturnes pourraient rester supérieures de quelques degrés à celles ressenties dans la campagne, selon le bulletin de dangers naturels de la Confédération, en raison du refroidissement plus lent.

Une baisse temporaire des températures pourrait éventuellement survenir lundi soir à cause d’orages ponctuels. Une faible perturbation est ensuite attendue mardi soir, ce qui devrait mettre fin à la vague de chaleur au nord des Alpes et en Valais.

Nuits tropicales attendues

Le Tessin vit lui depuis samedi déjà avec un niveau de danger supérieur d’un cran, à savoir de 4. Il n’y a pas qu’à Biasca où le mercure s’est envolé, il a fait très chaud aussi à Stabio et Locarno/Monti avec 33,8 degrés. Durant la nuit, les températures ne devraient plus descendre en dessous de 20 degrés dans le centre et le sud du Tessin.

L’alerte de niveau 4 sur une échelle de 5 est décrétée par la Confédération lorsque la température moyenne journalière atteint ou dépasse 27 degrés pendant au moins trois jours. Au Tessin, elle est valable dans un premier temps jusqu’à mardi soir. Ensuite, le niveau d’alerte 3 restera en vigueur jusqu’à vendredi.

Samedi déjà, Biasca avait pulvérisé de plus d’un degré son propre record de l’année datant de début juillet. Le mercure est monté jusqu’à 35,8, mesurés à 15h40 par MétéoSuisse. Le 3 juillet dernier, 34,6 degrés avaient été relevés, à Biasca déjà.