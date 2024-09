Nouvelle directrice de l’Office fédéral du sport

Keystone-SDA

2 minutes

(Keystone-ATS) Sandra Felix, 57 ans, est la nouvelle directrice de l’Office fédéral du sport (OFSPO). Nommée vendredi par le Conseil fédéral, elle prendra ses fonctions le 1er novembre et succédera à Matthias Remund qui veut relever un nouveau défi.

Sandra Felix est diplômée en économie d’entreprise. Après une carrière dans le privé et dans l’administration publique grisonne, elle a intégré en 2017 l’OFSPO. Elle en est devenue la directrice adjointe en 2021.

Par sa formation, son parcours professionnel et son expérience, Sandra Felix s’est clairement distinguée durant le processus de recrutement, a indiqué le cheffe du Département fédéral des sports Viola Amherd. Elle dispose notamment d’une expérience de la conduite opérationnelle et stratégique et connaît parfaitement le système du sport suisse.

En prévision des nombreux événements internationaux ces prochaines années et éventuellement des JO d’hiver en 2038, la Suisse offre un cadre unique, a déclaré la Valaisanne. La nouvelle directrice a elle annoncé un nouveau programme d’encouragement allant du sport de masse aux grandes manifestations. « L’encouragement du sport est un investissement pour le bien de la population et du pays », a-t-elle dit.

Promotion des femmes

Le département a reçu 76 candidatures dont treize venant de femmes, a précisé la conseillère fédérale. Viola Amherd s’est à plusieurs reprises prononcée pour davantage de femmes dans les instances dirigeantes du sport. Sandra Felix remplacera Matthias Remund qui quitte l’OFSPO après près de 20 ans à la direction.

M. Remund partira fin octobre pour devenir le nouveau secrétaire général de la Fédération internationale du sport universitaire (FISU) dès janvier 2025. La FISU est notamment connue en sa qualité d’organisatrice des Universiades, des joutes sportives mondiales destinées aux universités, qui ont lieu tous les deux ans.

De nombreux jalons ont marqué son mandat: le Championnat d’Europe de football 2008 en Suisse et en Autriche, la révision totale de la nouvelle loi sur l’encouragement du sport ou encore la signature de la Convention de Macolin contre la manipulation de compétitions sportives.