Olivier Jornot brigue un nouveau mandat de procureur général

Keystone-SDA

L'actuel procureur général du canton de Genève, Olivier Jornot, 56 ans, brigue un nouveau mandat. En poste depuis 2012, il dit mardi dans la presse avoir "envie de continuer". L'élection est prévue au printemps 2026.

(Keystone-ATS) « La décision n’a pas été difficile à prendre, car je ressens toujours le même enthousiasme et la même curiosité », ajoute-t-il dans un entretien diffusé par Le Temps. « Cette fonction me plaît et j’ai toujours envie de la porter, de l’explorer et de la faire vivre », précise-t-il.

Le procureur Pierre Bayenet, ex-député d’Ensemble à Gauche, a annoncé en mai être candidat à la candidature pour le poste de procureur général.

Pierre Bayenet avait déjà été candidat pour le poste de procureur général en 2014. Soutenu uniquement par l’extrême gauche et les syndicats, il avait obtenu près de 34% des voix. La victoire était revenue au PLR Olivier Jornot, qui avait ensuite été réélu tacitement en 2020.