Opération antiterroriste au Daguestan: 24 tués, dont 4 civils

(Keystone-ATS) Dix-neuf personnes, dont quatre civils, ont été tuées dimanche dans des attaques “terroristes” au Daguestan, dans le Caucase russe. Cinq assaillants ont été éliminés par les forces de l’ordre, a annoncé lundi le Comité d’enquête russe, en charge des investigations.

“Selon les données préliminaires, 15 agents des forces de l’ordre ont été tués, ainsi que quatre civils, dont un prêtre orthodoxe de 66 ans”, ont indiqué les enquêteurs dans un communiqué.

Au cours de l’opération antiterroriste qui s’est terminée lundi matin, “cinq personnes” ont été “liquidées. Leur identité a été établie”, ont-ils ajouté, sans préciser si des assaillants étaient toujours en fuite ou non.

Des hommes armés ont attaqué dimanche des églises orthodoxes et une synagogue au Daguestan. Les attaques ont eu lieu dans la capitale du Daguestan, Makhatchkala, et dans la ville côtière de Derbent. En raison de la neutralisation de menaces à la vie et la santé des citoyens, il a été décidé de mettre fin à l’opération antiterroriste” au Daguestan à partir de 07h15 suisses, a précisé le comité, cité par les agences de presse russes.