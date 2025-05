OpenAI abandonne son projet de devenir une société à but lucratif

Keystone-SDA

Le directeur général d'OpenAI Sam Altman a fait savoir lundi que l'entreprise à l'origine de ChatGPT abandonnait son projet contesté, notamment par Elon Musk, de devenir une société à but lucratif.

1 minute

(Keystone-ATS) « Nous avons pris la décision de rester une société à but non lucratif après avoir écouté des leaders de la société civile et échangé avec les bureaux des procureurs généraux de la Californie et du Delaware », a précisé Sam Altman dans un courriel adressé au personnel et publié en même temps sur le site internet de l’entreprise.