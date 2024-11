Orban annonce inviter Netanyahu en Hongrie « en défi » à la CPI

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, dont le pays occupe la présidence tournante de l'Union européen, a annoncé vendredi inviter son homologue israélien Benjamin Netanyahu pour protester contre le mandat d'arrêt de la Cour pénale international (CPI).

(Keystone-ATS) « Nous n’avons pas d’autre choix que de défier cette décision. Plus tard dans la journée, je vais convier » M. Netanyahu « à venir en Hongrie, où je peux lui garantir que le jugement de la CPI n’aura pas d’effet », a-t-il déclaré dans une interview sur la radio d’Etat.

Selon le dirigeant nationaliste, inconditionnel soutien du dirigeant israélien, il s’agit d’une « décision éhontée, déguisée à des fins juridiques » conduisant à « un discrédit du droit international ».

Après plus d’un an de conflit à Gaza, la Cour a délivré jeudi des mandats d’arrêt contre le Benjamin Netanyahu et son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité, provoquant la fureur d’Israël.