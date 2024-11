Oui au crédit bâlois pour l’Eurovision, non au vote des étrangers

Keystone-SDA

Bâle-Ville co-financera bel et bien le Concours Eurovision 2025 à raison de 37,5 millions de francs. Ses citoyens ont plébiscité dimanche ce crédit. Ils ont refusé, en revanche, d'accorder le droit de vote aux étrangers détenteurs d'un permis C.

3 minutes

(Keystone-ATS) Les Bâlois ont nettement approuvé, à 66,57%, le crédit accordé par le canton à la SSR pour l’organisation du 69e Concours Eurovision de la chanson (ESC). Le taux de participation au scrutin a atteint 57,15%.

Microparti ultra-évangélique non représenté au Grand Conseil, l’UDF avait saisi le référendum contre le crédit adopté de manière quasi unanime par le parlement cantonal. Il reprochait à l’ESC d’être devenu une plateforme de propagande pour les droits des personnes LGBT et non binaires, de tolérer le satanisme sur scène et d’attiser l’antisémitisme.

Retombées économiques séduisantes

Les votants ont suivi, toutefois, l’enthousiasme des autorités. L’investissement sera rentable, selon elles, grâce à l’énorme plus-value que l’Eurovision Song Contest va générer. L’ESC, qui aura lieu les 13, 15 et 17 mai prochains, constitue une chance d’atteindre des millions de personnes et de présenter la ville comme un lieu moderne d’organisation de grands évènements.

Le montant brut investi par le canton s’élève à 37,5 millions de francs, mais les autorités y ont déduit les recettes attendues de 2,5 millions provenant des entrées au stade du Parc St-Jacques pour le « public viewing » géant.

Le crédit doit couvrir des frais d’infrastructure, de sécurité, de transports, d’hébergement, d’actions de bienvenue, pour les évènements cadres et pour les secours. Le plus grand concours musical au monde aura lieu à la halle St-Jacques, qui dispose de 12’000 places.

Vote des étrangers: pas de première alémanique

Dans l’autre scrutin phare à Bâle-Ville, les votants ont refusé, à 55,58%, d’accorder le droit de vote aux étrangers détenteurs du permis C, domiciliés dans le canton depuis au moins cinq ans. Cette modification de la constitution proposée par les autorités était soutenue par la gauche et les Vert’libéraux, mais rejetée par les partis bourgeois.

Bâle-Ville ne devient ainsi pas le premier canton alémanique à accorder le droit de vote à des habitants étrangers. En 2010, les Bâlois avaient déjà refusé d’octroyer ce droit.

Seuls Neuchâtel et le Jura ont accordé ce droit aux niveaux communal et cantonal. Dans les cantons de Vaud, de Genève et de Fribourg, ce droit est accordé au niveau communal uniquement. Dans les Grisons et en Appenzell Rhodes-Extérieures, les communes ont la possibilité de l’octroyer.