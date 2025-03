Ouverture de la 40e édition de l’exposition « Poussins » à Fribourg

La 40e exposition "Poussins" du Musée d’histoire naturelle de Fribourg (MHNF) s'ouvre ce samedi jusqu'au 4 mai. Elle invite cette année le public à une promenade nocturne, notamment pour savoir ce que font les poussins, poules et autres animaux pendant la nuit.

3 minutes

(Keystone-ATS) « Certains dorment, mais pas tous de la même manière », ont indiqué les organisateurs, dont la commissaire de l’exposition Claire Décamp Dörig, en dévoilant l’édition 2025 de l’événement « incontournable ». « D’autres, au contraire, dorment le jour et s’activent la nuit. Et pour cela, certains sont dotés d’étonnants super-pouvoirs. »

Une partie de l’exposition du MHNF est présentée d’ailleurs dans l’obscurité, histoire d’immerger le public dans la thématique. En revanche, les « grandes stars du moment », les « fringants petits poussins », attendent les visiteuses et les visiteurs dans la partie « jour » de l’exposition.

Enfants d’abord

Le musée continue son exploration des poussins et des poules sous divers angles, comme l’an passé, leur parenté avec les dinosaures. « Il est important que l’exposition ne tourne pas uniquement autour des poussins vivants, mais qu’elle transmette de manière ludique des connaissances sur la poule », a dit son directeur Peter Wandeler.

« Les contenus s’adressent d’abord aux enfants et sont préparés en conséquence. Ils doivent donner un aperçu de différents thèmes scientifiques de façon divertissante et facilement accessible, tout en sensibilisant aux questions actuelles liées à la nature et à l’environnement », a ajouté Peter Wandeler, cité dans un communiqué.

Le public trouvera les réponses aux questions posées cette année dans une scénographie « joyeuse et vivante ». A l’entrée assombrie de l’exposition, les visiteurs sont attirés par quelques lumières, qui leur permettent de découvrir quels animaux sont actifs la nuit et lesquels dorment.

Animaux diurnes

Dans la deuxième partie, le soleil est levé et on rencontre des animaux diurnes en état d’éveil et des animaux nocturnes endormis. Pour illustrer le propos, le musée a recouru à des animaux naturalisés issus de sa collection scientifique. « On s’est toutefois heurté à une difficulté particulière », a noté Claire Décamp Dörig.

« Il y a beaucoup moins d’animaux naturalisés en position de sommeil qu’en position d’éveil », a précisé la commissaire. « Nous montrons un renard, un lièvre brun, un loir, un écureuil et un hérisson endormis. Mais les deux derniers ont dû être préparés spécialement pour l’exposition par le taxidermiste du musée. »

Réservations de mise

La scénographie, qui porte la signature de l’agence wapico, se caractérise donc par un jeu systématique de clair-obscur, d’ombre et de lumière. Les visites de l’exposition « Poussins » ont à nouveau lieu uniquement sur réservation via une plateforme en ligne. L’idée consiste à garantir des conditions de visite agréables.

Pour des générations de Fribourgeoises et de Fribourgeois, la période de Pâques est indissociable de l’exposition « Poussins » du MHNF. C’est en 1982 que le musée a présenté pour la première fois des poussins vivants au public. Depuis, l’exposition a eu lieu chaque année, à quelques exceptions près.