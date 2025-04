Pékin promet des mesures « fermes et vigoureuses » face aux USA

Keystone-SDA

La Chine a promis mercredi des mesures "fermes et vigoureuses" pour défendre ses intérêts après l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane américains sur les produits chinois.

1 minute

(Keystone-ATS) Les taxes sur les produits entrants aux Etats-Unis depuis plusieurs pays, après une nouvelle hausse le week-end dernier, ont encore augmenté mercredi juste après minuit (06h01 en Suisse). Principalement visés, les produits chinois écopent au total de droits de douane additionnels de 104%.

En réaction, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a invoqué mercredi « le droit inaliénable et légitime au développement du peuple chinois ». « Nous continuerons à prendre des mesures fermes et vigoureuses pour sauvegarder nos droits et intérêts légitimes, » a-t-il ajouté.

Le même jour, le ministère chinois du Commerce a affirmé avoir la « volonté ferme » de répondre à la guerre commerciale de Washington, a rapporté l’agence officielle Chine nouvelle.

« La Chine prendra résolument des contre-mesures et combattra jusqu’au bout si les Etats-Unis insistent pour poursuivre (leur) escalade de mesures économiques et commerciales restrictives », a affirmé le ministère selon l’agence étatique.