Panne informatique: le trafic aérien suisse revient à la normale

Keystone-SDA

5 minutes

(Keystone-ATS) Une panne informatique mondiale a frappé de plein fouet le trafic aérien en Suisse avec une centaine d’annulations de vols vers et de Zurich vendredi. A Kloten, les avions peuvent à nouveau décoller et atterrir régulièrement depuis le milieu de l’après-midi.

“Les opérations aériennes à l’aéroport de Zurich ont pu reprendre entièrement à partir du milieu de l’après-midi”, indique vendredi Flughahfen Zurich dans un point de situation publié à 17h30. Au total, au moins 120 vols à destination et en provenance de Zurich ont dû être annulés vendredi à l’aéroport de Zurich. De nombreux vols ont également été retardés et d’autres retards sont attendus pour le reste de la journée.

L’exploitant aéroportuaire recommande à tous les voyageurs en partance depuis Zurich de contacter leur compagnie aérienne pour connaître le statut de leur vol ou les options de vol alternatives. “Les passagers concernés seront pris en charge par le personnel au sol et les compagnies aériennes”, ajoute-t-il encore.

Jusqu’à la mi-journée, aucun avion, hormis ceux déjà en vol, ne pouvait se poser sur le tarmac de Kloten en raison d’un manque de place de stationnement. Et aucun départ vers les Etats-Unis n’était possible. Les enregistrements ont pour leur part dû être effectués manuellement.

Swiss a de son côté rapidement annoncé que la panne n’a pas de conséquences sur ses systèmes, mais les opérations aériennes ont tout de même été affectées “en raison de perturbations chez les entreprises partenaires et dans la surveillance de l’espace aérien”. Au moins deux vols aller-retour entre Zurich et Berlin ont dû être annulés et des retards étaient à prévoir.

Première compagnie à opérer à Genève, Easyjet a également subi indirectement les effets de la panne avec des perturbations “qui pourraient s’étendre aux autres vols de la journée”. Elle conseille en outre à ses passagers voyageant depuis l’Espagne de se rendre à l’aéroport trois heures avant leur vol.

A Cointrin, seuls les vols pour Amsterdam subissaient les effets de la panne pour l’instant, indiquait un porte-parole en matinée. Genève Aéroport s’attendait toutefois à de possibles répercussions liées aux perturbations subies par Skyguide et Swissport.

Directement concerné par la panne, le contrôleur aérien annonçait à 14h00 avoir levé “avec effet immédiat” les restrictions de capacité, opérant à nouveau normalement tous les vols. Jusque-là, Skyguide avait réduit de 30% la capacité du trafic de transit suisse et n’acceptait plus d’approches à Zurich “à la demande de l’aéroport”. La sécurité dans l’espace aérien suisse a été garantie à tout moment, a souligné le service de navigation.

Du côté du fournisseur de services au sol Swissport, la plupart des installations de check-in en Suisse ont subi des pannes, impliquant de procéder manuellement aux enregistrements. “Les aéroports sont touchés de manière différente selon les pays”, a relevé une porte-parole de la multinationale basée dans la région zurichoise, précisant être en contact avec Microsoft pour résoudre le problème aussi vite que possible.

Fournisseurs d’énergie touchés

Parmi les autres firmes suisses touchées figurent les fournisseurs d’énergie Axpo, CKW et BKW, tous trois ayant précisé que la sécurité de l’infrastructure et de l’approvisionnement étaient garanties.

En revanche, l’administration fédérale et d’autres entreprises clé en Suisse ont été épargnées. C’est le cas de Swisscom: “nous n’utilisons pas le logiciel Crowdstrike” de Microsoft impliqué dans la panne, a indiqué le numéro un des télécommunications, soulignant soutenir ses clients éventuellement affectés.

Il en est de même chez les établissements bancaires sollicités par l’agence AWP ou encore le service de paiement mobile Twint qui indiquait “suivre l’évolution de près”. Le groupe bancaire Raiffeisen n’est pas directement touché, mais ressent des effets “dans une moindre mesure” liés à des prestataires externes affectés. L’opérateur de la Bourse suisse SIX était lui aussi épargné, à l’inverse d’autres places financières européennes comme Londres et Milan.

Les hôpitaux n’étaient pas non plus affectés par la panne, notamment le CHUV qui a précisé que les activités sur ses différents sites “se déroulent de façon habituelle”.

Erreur dans une mise à jour

Ailleurs dans le monde, le nombre d’entreprises faisant état de perturbations s’est multiplié pendant la matinée: avions cloués au sol, files d’attente dans les aéroports, problème de télécommunication de la TV australienne ABC ou du groupe français Canal+. Dans un message intitulé “Dégradation du service”, Microsoft avait indiqué que les utilisateurs “peuvent être dans l’incapacité d’accéder à diverses applications et services Microsoft 365”

Le problème à l’origine de cette panne géante a été corrigé a annoncé en début d’après-midi le patron de Crowdstrike, groupe américain de cybersécurité.

L’erreur se trouvait dans une mise à jour du logiciel Crowdstrike pour les ordinateurs Windows. “Il ne s’agit pas d’un incident de sécurité ou d’une cyberattaque. Le problème a été identifié, isolé et un correctif a été déployé”, a précisé George Kurtz sur les réseaux sociaux X et LinkedIn.

rr/ats/al/ck/cw