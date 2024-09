Parlement VD: la droite serre la vis sur la mendicité en ville

(Keystone-ATS) La loi sur la mendicité a à nouveau fait l’objet d’un long débat mardi au Grand Conseil vaudois. La droite de l’hémicycle a réussi à rajouter quelques lieux où il sera interdit de tendre la main au projet du Conseil d’Etat.

La semaine dernière, trois amendements de la droite avaient déjà passé la rampe: ils avaient permis d’étendre l’interdiction de la mendicité à l’ensemble du périmètre des marchés et non pas seulement aux files d’attente devant les stands, aux entrées des établissements publics, et enfin à proximité immédiate (et non « aux abords ») des écoles mais aussi des crèches, des places de jeux, banques, bureaux de poste, distributeurs automatiques d’argent, horodateurs.

Un quatrième amendement, signé de la PLR Florence Bettschart-Narbel a complété cette liste mardi, non sans d’âpres discussions gauche-droite.